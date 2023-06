Rivera de la Cruz critica la "ignorancia palmaria" del PSOE al hablar de "politización" de los exámenes de la EvAU

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte en funciones, Marta Rivera de la Cruz, ha criticado este martes la «ignorancia palmaria» de la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, tras acusar al Partido Popular de «politizar» la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en la Comunidad de Madrid.

«A mí me han preocupado mucho las declaraciones de la ministra Alegría. La EvAU está diseñada por una comisión de profesores universitarios. Evidentemente, no hay forma de politizar eso, afortunadamente, pero me preocupa que la ministra de Educación no sepa cómo se preparan los exámenes de la EvAU», ha criticado la consejera ante los medios de comunicación desde los Teatros del Canal.

En el examen de Historia, los estudiantes madrileños tenían que desarrollar una fuente, a elegir entre una imagen del expresidente del Gobierno José María Aznar y la celebración en la sede del PP de los resultados electorales de 1996 y los resultados de las elecciones al Congreso en España entre 1876 y 1898, así como poner en contexto el turno de partidos durante la Restauración.

«Yo cuando veía esta pregunta y esta imagen, yo decía, es curioso, ¿no? Que el Partido Popular, que siempre nos está acusando de adoctrinamiento, utiliza la primera oportunidad para politizar algo tan serio como es la selectividad de nuestros jóvenes», lanzó Alegría.