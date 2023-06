Raúl García Ezquerro, candidato del PNV a la reelección como alcalde de Laguardia (Álava), donde el PP ganó las últimas elecciones municipales, ha confirmado que va a presentar su candidatura para repetir como máximo responsable del Ejecutivo municipal, y se ha mostrado partidario de repetir un acuerdo de gobierno con EH Bildu, dado que ambas formaciones suman una mayoría «amplísima» en dicha localidad, por lo que esta sería la fórmula de gobierno «más democrática».

García Ezquerro ha analizado, en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Europa Press, la situación en la que ha quedado la gobernabilidad de este municipio tras las elecciones del pasado día 28, en las que el PP obtuvo 345 votos y cuatro concejales, el PNV 332 votos y tres concejales, y EH Bildu 168 votos y dos concejales, mientras que el PSE-EE perdió el único edil que tenía.

El candidato 'jeltzale' a la reelección, que en la pasada legislatura presidió un Gobierno municipal conformado por el PNV, EH Bildu y PSE-EE, ha confirmado que volverá a presentar su candidatura a la Alcaldía.

Apoyo de la dirección del pnv

«Lo tenemos claro; nos presentaremos a la elección porque nos presentamos desde un principio para ganar, y todavía tenemos opciones así que no nos hemos planteado, no presentarnos», ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que no tiene «duda» alguna de que la dirección del PNV respalda su decisión.

García Ezquerro ha destacado que el PNV ha logrado unos resultados «históricos» en Laguardia, localidad en la que este ha sido «el partido que más ha crecido, con prácticamente un empate técnico con la primera fuerza, solamente a 12 votos».

"la mayoría quiere seguir como estamos"

«La mitad de la gente que va a votar, prácticamente, quiere que la Alcaldía esté en manos del PNV, y yo creo que así será», ha indicado. El candidato 'jeltzale' ha reconocido que esta posibilidad, «está en manos de Bildu», dado que es la coalición la que debe decidir si va a apoyar su candidatura.

Ante esta situación, ha afirmado que en un plazo «breve» se reunirá con los representantes municipales de EH Bildu. «No sé lo que harán, todo está en sus manos», ha añadido, si bien ha insistido en que los resultados de los comicios demuestran que «la mayoría del pueblo quiere seguir como estamos».