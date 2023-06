La cabeza de lista del PSOE al Ayuntamiento de Teruel, Rosa López Juderías, ha comunicado esta tarde a la Comisión Ejecutiva del PSOE

Ciudad de Teruel su renuncia al acta de concejal conseguida en las pasadas elecciones en el Ayuntamiento de Teruel, asumiendo en primera persona la responsabilidad por los resultados obtenidos en las elecciones municipales del 28 de mayo, que ha calificado como «los peores de la historia».

Esta candidatura ha logrado tres escaños, dos menos de los cinco que tiene este mandato, y se sitúa como tercera fuerza política por detrás del PP que tiene mayoría absoluta con 11 concejales de los 21 que forman el pleno; y Teruel Existe con 5 ediles.

La cabeza de lista al Ayuntamiento de Teruel por el PSOE ha señalado que se trata de una decisión «absolutamente personal» y «muy meditada».

«Creo que es mi deber, mi responsabilidad, dar un paso atrás, dejar que sea un equipo más joven el que haga la oposición, la única oposición progresista en este Ayuntamiento, lo que también es una tristeza», ha apuntado antes de mostrarse convencida del «buen papel» que van a desarrollar los tres concejales que representarán al PSOE en el consistorio turolense.

«Les animo a que defiendan nuestra propuesta en una oposición proactiva», ha dicho la también vicesecretaria de la Agrupación Local afirmando que seguirá trabajando por los valores que defiende el PSOE desde la base y en los puestos de la estructura orgánica del partido porque ha asegurado «creer en la política para cambiar la realidad».

También ha señalado que el paso por la política activa «ha supuesto un año de trabajo intenso e ilusionante que me ha acercado a un conocimiento más profundo de la ciudad y más cercano a la gente que forma parte de este gran partido».

Ha apuntado que la candidatura ha trabajado como un equipo sólido para diseñar un «proyecto para la nueva generación» pero, ha asumido, «no hemos sabido comunicárselo a la ciudadanía».

Reflexionar

En este sentido, el secretario general de la Agrupación de Teruel ciudad, Pedro Polo, ha indicado que los «malos» resultados obtenidos en la ciudad les «obligan a reflexionar y dan la oportunidad de empezar a construir un nuevo proyecto».

«Habíamos configurado un equipo en torno a Rosa perfectamente capacitado, con varios perfiles totalmente especializados en los distintos temas», ha señalado antes de apuntar que será el número dos de la lista, José Antonio Guillén, quien asumirá ahora la portavocía.

«Creemos --ha opinado Polo -- que tenemos el mejor proyecto para la ciudad y consideramos que ha habido distintas razones por las que no nos han votado, pero ninguna basada en lo que se votaba: el proyecto municipal para todos los turolenses».

En este sentido ha apuntado a la irrupción de Teruel Existe, la concentración de la derecha o el voto en clave nacional. Esta situación, ha descrito, ha sido «especialmente incisiva con el PSOE» en la ciudad de Teruel.

"filtración"

López Juderías ha asegurado, además, que la experiencia vivida «solo ha estado nublada por los pésimos resultados y porque he sufrido en primera persona el ejercicio de la mala política, de la mentira», en referencia a la "filtración de datos personales en

posesión del Ayuntamiento de Teruel sobre ella y su familia«, ha indicado el PSOE en una nota de prensa. »Ha sido una de las causas que también me ha hecho no seguir adelante", ha dicho.

Por último, ha agradecido el apoyo que ha recibido en esta última semana por parte de la militancia y simpatizantes, concluyendo que el trabajo realizado por la candidatura durante meses «tendrá su utilidad».