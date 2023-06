'Ertzainas en lucha' acusa a Bujanda de "faltar al respeto al colectivo" al compararles con "terroristas"

El colectivo asindical 'Ertzainas en lucha' ha acusado al Jefe de la Policía vasca de «faltar al respeto» a los que conforman el colectivo, al compararles «con terroristas». Asimismo, han advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que si se hubieran adoptado medidas en las última década «hoy no tendría a miles de ertzainas en su contra».

En un comunicado, la plataforma se ha referido a las manifestaciones del presidente vasco y del jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, este domingo en Vitoria, en el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial.

En la cita, el lehendakari advirtió que la Ertzaintza «no puede permitirse el lujo de perder el respeto de la sociedad» mientras que Bujanda recordó a los ertzainas fallecidos, «muchos» asesinados por ETA, aludió a los insultos de «zipaios» que sufrieron y a cómo desde fuera se trataba de «cambiar el modelo» de la Ertzaintza. Así, alertó de que ahora se pretenda hacer desde dentro.

En un mensaje en redes sociales, 'Ertzainas en lucha' ha censurado que Bujanda haya «faltado al respeto a los que formamos este colectivo, comparándonos con terroristas».

Asimismo, han señalado que si se hubieran adoptado medidas durante la última década, el lehendakari «hoy no tendría a miles de ertzainas en su contra».

«Si se hubiera dotado al colectivo de mejores medios materiales, organizativos y humanos, si no hubiesen abocado a buena parte del colectivo a una situación psicofísica límite; si no nos hubiesen dejado durante más de una década sin convenio; si hubiesen mantenido el cupo de 8.000 agentes pactado en la junta de seguridad; si con su inacción no hubiésemos alcanzado tasas récord de criminalidad; si hubiesen velado por la seguridad pública vasca hoy no tendría miles de ertzainas en su contra», han detallado.