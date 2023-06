El alcalde de Gestalgar (Valencia) en funciones, el socialista Raúl Pardos, se ha mostrado «convencido» de que el futuro primer edil no se decidirá por sorteo de una moneda a cara o cruz, tras el empate técnico entre el PSPV y el PP --con 207 votos-- en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo.

Aunque ha admitido que la situación en el municipio es «extraña», ha defendido, en declaraciones a Europa Press Televisión, que, pese a ello, los habitantes de la localidad están «tranquilos». «Aunque está el morbillo de quién saldrá y quién no, al final la ciudadanía es muy inteligente», ha subrayado.

Ambos partidos --PSPV y PP-- han conseguido 207 votos, pero se da la circunstancia de que la Junta Electoral había declarado nulo una papeleta por estar rasgada. Los socialistas no están de acuerdo con esta decisión, con lo que no se celebrará el sorteo hasta que Junta Electoral resuelva el recurso presentado por el PSPV. De considerarse válido, revalidaría como primer edil al tener un voto más que los 'populares'. «Queremos llegar a la victoria», ha defendido Pardos.

El alcalde en funciones ha subrayado que las pasadas elecciones han sido «distintas» por esta situación y por una campaña electoral «extraña». «Hacía tiempo que teníamos instaurada una normalidad en el pueblo y ha sido una campaña un poquito más movida, pero al final a la ciudadanía se le pide que opine y la tenemos que escuchar», ha reflexionado.

En este sentido, ha reconocido que los socialistas pensaban que obtendrían una victoria «holgada», aunque finalmente «no ha podido ser». Por ello, y tras conocer el empate técnico a 207 votos, el PSPV ha presentado recurso por el voto declarado nulo. «Como está todo escrito, seguiremos los procedimientos y vamos a seguir protestando. Si tenemos que seguir recurriendo, recurriremos», ha garantizado.

Además, ha indicado que están pendientes de la llegada de otro voto de una vecina del pueblo que está de Erasmus en República Checa. «Por distintos motivos, a veces hay fallos, y se emitió el voto como se tenía que emitir pero no ha llegado. Por ello, no ha podido ser contabilizado porque no llegó», ha detallado.

En este caso, ha defendido que desde «el primer momento» los interventores «dijeron en la mesa electoral que lo considerábamos válido, que hay jurisprudencia, que el voto no tachaba ningún nombre, que se veía claramente a quién votaba» --pese a estar rasgada la papeleta--, pero ha lamentado que la mesa «lo declaró nulo», por lo que fueron a revisar el voto y pedir que lo revisaran".

El pueblo, "un poquito nervioso"

El primer edil en funciones ha admitido que toda esta situación es «extraña» y ha reflexionado: «Al final, a los que más les cuesta entenderlo es a los vecinos, que han hecho su labor que es ir a votar, han votado en libertad, han votado lo que consideraban oportuno y ahora pues cuesta entenderlo». Además, ha lamentado que este «impasse» provoca que los habitantes de la localidad estén «un poquito nerviosos». «A la gente no le gusta», ha subrayado.

No obstante, Pardos se ha mostrado «convencido» de que finalmente el futuro alcalde no se decidirá por el sorteo con una moneda. «Llevo gobernando desde 2003 y mi intención era continuar y seguir trabajando de manera similar a lo que hemos hecho», ha señalado.

De cualquier forma, ha remarcado que en política «uno está para cuatro años, y los ciudadanos pueden decidir cada cuatro si quieren que siga el que está o si quieren cambiar».

"está el morbillo"

El socialista ha asegurado que la ciudadanía «en su gran mayoría está tranquila», aunque ha admitido: «Está el morbillo de quién saldrá y quién no, pero al final la ciudadanía es muy inteligente, saben que el Ayuntamiento es de todos y que va a continuar hasta que se tome posesión, se va a continuar prestando servicios y el día que el nuevo alcalde tome posesión, que espero ser yo, el Ayuntamiento seguirá trabajando ya de una manera más activa».

En esta línea, ha lamentado que «lo que tenía que haber sido una campaña electoral de 15 días se va a convertir en una campaña y en una postcampaña», que se suma ahora a la convocatoria de las elecciones generales el 23 de julio. «Va a ser una vorágine para los que nos dedicamos a esto de la política, de manera más o menos profesional o amateur, un poquito intensa», ha expresado.

Finalmente, ha aprovechado las circunstancias para invitar «a todo el mundo» a visitar Gestalgar: «Es un pueblo precioso, así que vengan a ver que sus habitantes están todos tranquilos y contentos y que aquí no pasa nada».