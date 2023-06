Blur conquista el Primavera Sound de Barcelona en una primera noche con Halsey y New Order

La banda británica Blur ha conquistado este jueves el Primavera Sound de Barcelona en uno de los escenarios principales del recinto del Parc del Fòrum, donde ha compartido primera línea de cartel con el grupo británico New Order y la cantante pop Halsey.

Pocos minutos pasadas las 02.05 horas y ante el grito ensordecedor del público, el grupo, liderado por Damon Albar, también voz de Gorillaz, ha aparecido en un escenario teñido de rojo para abrir su concierto a ritmo de 'St. Charles Square' y 'There's no other way'.

En una constante exhibición de virtuosismo por parte del bajista Alex James y el guitarrista Graham Coxon, han seguido repasando su trayectoria musical con paradas obligatorias en 'Beetlebum', 'Villa Rosie', 'Coffee & TV', 'End of a century' y 'Country house'.

Después de 'Parklife' y 'To the end', el concierto ha alcanzado su punto álgido con las famosas 'Girls & boys' y 'Song 2', con un público fiel que las ha saltado y bailado de inicio a fin mientras les inmortalizaba con sus móviles.

Poderío y rebeldía de halsey

Antes, a medianoche, el escenario contiguo se ha llenado de fuego y sonidos de baterías para darle la bienvenida a Halsey, que luciendo unos largos guantes efecto cuero a conjunto con sus pantalones ha empezado por todo lo alto a ritmo de 'Nightmare' y 'Castle', y le ha recordado al público que con este concierto vuelve a España «después de tres años».

Sin dejar de moverse derrochando poderío y rebeldía, ha compartido con el público uno de sus temas más populares, 'Closer', fruto de la colaboración con The Chainsmokers, guardándose para la traca final otra de sus ineludibles, 'Without me', antes de sellar el show con una de sus canciones más recientes, 'I am not a woman, I'm a god', publicada en 2021.

New order repasa sus éxitos

Y antes de ella ha sido el turno de New Order, capitaneada por Bernard Sumner y completada por Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham y Tom Chapman, que en una puesta en escena sobria y ante un público emocionado han arrancado con 'Regret', del álbum 'Republic' (1993) y han viajado al pasado de la mano de otros éxitos como 'Age of constent' y 'Blue Monday', ambas del álbum 'Power, corruption and lies' (1983).

La banda, surgida de las cenizas de Joy Division, ha recordado al grupo de Ian Curtis poniendo punto y final a su concierto con 'Love will tear us apart', después de la que Summer se ha despedido de los asistentes agradeciéndoles «esta experiencia maravillosa».

Lecciones de hardcore y metal con turnstile y ghost

A los cabezas de cartel les han precedido el hardcore de Turnstile y el metal de los suecos Ghost, que por la tarde han dado una lección de fuerza y poder en sus respectivos conciertos, con los que el festival ha inaugurado su primera jornada en el Fòrum, que acogerá más de 250 conciertos hasta el domingo.

Otros artistas que también han actuado este jueves son Black Country, New Road; el cantautor Joe Crepúsulo; los británicos Heather y el bedroom pop de Álex G y, en paralelo a los cabezas de cartel que copaban los escenarios principales ha sonado la delicadez pop de Alison Goldfrapp, la contundencia sonora de Amenra y el hip hop de la mano del británico Loyle Carner.

La fiesta seguirá hasta las 06.00 de la madrugada con artistas como Darkside, Drain Gang, Folamour, The comet is coming, Hudson Mohawke, Brutalismus 3000 y ascendant vierge, entre otros, y volverá el viernes con Depeche Mode, Kendrick Lamar, Bad Religion, Fred again... y Skrillex como cabezas de cartel.

Cambios de última hora en el cartel

El festival anunció el miércoles en un comunicado cambios de última hora en su cartel: The Wedding Present añaden un segundo show en su vuelta al festival --el viernes a las 23:25 horas-- y Goat Girl se incorporan con un concierto también el viernes, a las 00:30 horas.

Por otro lado, Arthur Verocai, Yung Lean y Beak> no podrán actuar por «motivos de salud», mientras que Bleachers y Tems han cancelado su asistencia por razones logísticas.