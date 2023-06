El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno, Arturo Aliaga, ha hecho un repaso de los veinte años de trayectoria de la Fundación y ha recordado «la intrepidez de 28 empresas y entidades que iniciaron esta aventura y que compartieron una visión para no perder el tren de una tecnología que estaba naciendo».

La Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno cumple 20 años y lo ha celebrado en un acto que se ha desarrollado en la Sala de la Corona de Aragón y en el que también se han entregado los premios de la Fundación. Aliaga ha sido el encargado de abrir y cerrar el acto.

El vicepresidente aragonés ha destacado que «fue una clara apuesta por la generación renovable, que iba a ofrecernos una de nuestras materias primas que también requería tecnología para ser aprovechada».

En la actualidad, ha señalado, la Fundación agrupa 91 empresas, centros y entidades que lideran sus campos y «ya es reconocida en toda España». Aliaga ha realzado el trabajo de los patronos y del personal que ha pasado por la Fundación en estos veinte años, «sin los que no estaríamos hoy aquí».

En su discurso, ha concluido subrayando que «ahora no somos capaces de imaginar cómo esta tecnología va a cambiar nuestra vida a corto plazo», en la que ha calificado como «una revolución exponencial» y ha destacado «el liderazgo de Aragón a nivel europeo» a través de la Fundación.

Premios

También se han entregado los III Premios Fundación del Hidrógeno en tres categorías. El Premio ERCROS al mejor Trabajo Fin de Grado ha sido para Cristian Baron por Estudio de la viabilidad de la integración de la tecnología Power to Gas en la industria del vidrio.

El premio IDOM al Mejor Trabajo Fin de Máster ha sido para Irene Vela por Electrolizadores para la reacción de reducción de oxígeno basados en materiales de carbono derivados de residuos vitivinícolas.

Finalmente, el Premio FUNDACIÓN REDEXIS a la Mejor Tesis Doctoral ha sido para Yong Peng por Hybrid Lead Perovskites as Photocatalysts and SrTiO3 based catalyst for Photothermal nitrogen hydrogenation.

Estos reconocimientos buscan estimular la investigación al más alto nivel como el fomento del estudio y conocimiento de las nuevas tecnologías relacionadas con la utilización de hidrógeno como vector energético, las energías renovables y la descarbonización del transporte y del sector energético.

También se ha llevado a cabo una mesa redonda con varios patronos fundadores sobre «Hidrógeno: la evolución de un desafío», en la que se han planteado preguntas como ¿Qué os llevó/motivó a entrar en la creación de una Fundación como la FHa? ¿qué desafíos se preveían entonces? ¿Cuál es el balance que hacéis de estos 20 años y cómo han cambiado/evolucionado vuestras entidades con relación a entonces y ahora, en el 2023, en lo que concierne a las tecnologías del hidrógeno? ¿Cómo la FHa ha contribuido a esta evolución? Y ¿qué perspectivas y desafíos prevéis en el sector y para Aragón?.

Proyectos

En la última reunión del Patronato de la Fundación se anunciaron los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI) que se desarrollarán en Aragón.

De los siete seleccionados en España por la Comisión Europea, dos son en Aragón: el promovido por Endesa e Industrias Químicas del Ebro, en Zaragoza, y el de Térvalis y Energías de Portugal en Teruel.

Como dijo el vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, «están al más alto nivel». También, recientemente, se ha aprobado en Consejo de Gobierno la declaración como Inversión de Interés General y Autonómico el proyecto H2 Pillar de producción de hidrógeno verde a través de energías renovables --eólica y fotovoltaica--, en los términos municipales de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro por la empresa Aragonesa del Hidrógeno Verde S.L., entidad constituida al 50 por ciento por Compañía Energética Aragonesa de Renovables S.L. y Enagás Renovable S.L.

Se trata de una inversión de 179,69 millones de euros por la que se instalarán electrolizadores con una potencia de 60 MW. De esta manera se desarrollará la producción de hidrógeno verde por electrólisis, derivada de energía eléctrica producida por parques fotovoltaicos y eólicos para su utilización en la industria y la movilidad de gran tonelaje.

El proyecto ha obtenido la calificación de PERTE vinculado a los Fondos Europeos Next Generation y se amplía la declaración de Interés Autonómico otorgada el pasado 5 de octubre de 2022 a los parques eólicos y fotovoltaicos. Incluye la generación de electricidad renovable y su distribución a los usuarios finales. De los 160 proyectos presentados en España se han aprobado 22. El único de Aragón es este, con una subvención de 14,3 millones de euros

Fundación del hidrógeno

La Fundación Hidrógeno Aragón es actualmente la única entidad europea que participa en 5 valles del hidrógeno, un modelo de colaboración que la Unión Europea considera idóneo para extender y mostrar esta tecnología al reunir todos los elementos relacionados con la producción, el almacenamiento, el transporte y el uso final del hidrógeno en un solo territorio.

En concreto, la Fundación aragonesa participa en los proyectos de valles del hidrógeno de BIG HIT (Escocia), Heavenn (Holanda), Green Hysland (Islas Baleares), NAVH (Italia-Eslovenia-Croacia) y SH2AMROCK (Irlanda).

El patronato de la Fundación se reunió por última vez el pasado mes de diciembre de 2022, en la que fue su 39ª reunión y donde se aprobó el Plan de Actuación 2023.La Fundación actualizará sus infraestructuras de generación de hidrógeno verde en 2023.

La Fundación Hidrógeno Aragón gestionará en 2023 un presupuesto de 3,1 millones de euros, que permitirá acometer la renovación de algunas de sus infraestructuras claves de generación de hidrógeno a partir de recursos renovables, campo en el que la entidad ha sido pionera y referente internacional a lo largo de toda su trayectoria.

En esta misma línea, la Fundación actualizará su estación de suministro de hidrógeno a 700 bares de presión dentro de un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Aragón, un gran avance técnico que amplía notablemente la autonomía de los vehículos que reposten en ella, equiparándola a la de los de combustibles tradicionales.

Del mismo modo y para poner en marcha las actividades previstas en el Plan de Actuación 2023 aprobado, se baraja llevar a cabo una ampliación de la plantilla, compuesta en la actualidad por 35 personas -15 mujeres y 20 hombres- con amplia experiencia en la gestión de proyectos de hidrógeno.

En este sentido destaca que la Fundación, que sigue incrementando su participación en proyectos nacionales e internacionales determinantes para favorecer la implantación de esta tecnología, trabaja simultáneamente en más de 25, promovidos al amparo de diferentes convocatorias por instituciones como la Comisión Europea, los ministerios del Gobierno de España o el propio Gobierno de Aragón.