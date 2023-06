La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 12 años de prisión, por un delito de homicidio, a un hombre que mató a su compañero de piso tras propinarle múltiples golpes con un objeto desconocido durante la madrugada del 22 de marzo de 2022.

El relato de hechos probados de la sentencia refleja el contenido del veredicto emitido por un jurado popular el pasado 10 de mayo, tras la conclusión del juicio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De acuerdo con ese relato, el condenado y el fallecido mantuvieron una discusión en la habitación del piso que ambos compartían en la ciudad de Castelló, entre las 3.30 y las 4 horas de la madrugada.

En el transcurso de esa discusión, el acusado comenzó a agredir a la víctima, quien trató de huir del domicilio bajando las escaleras pero fue alcanzada de nuevo en un pequeño rellano ubicado entre la planta baja y el primer piso.

Allí continuaron los golpes con un objeto desconocido. A continuación, el perjudicado logró bajar por sí mismo o fue bajado por el acusado hasta el rellano de la planta baja del edificio, donde quedó tendido en el suelo mientras el agresor limpiaba las manchas de sangre.

Un vecino del edificio que había escuchado los gritos bajó al rellano de la planta baja para ver qué pasaba y se encontró con el herido vestido, tumbado en el suelo y con sangre en la cabeza, sin fuerzas para levantarse ni hablar.

Según se recoge en la sentencia, este vecino pidió al procesado que llamara a una ambulancia, pero éste le respondió de tal forma que le hizo entender que el herido se hallaba ebrio, que había caído por las escaleras y que él mismo le ayudaría.

Sin embargo, el agresor no avisó en ningún momento a los servicios de emergencia ni prestó ninguna ayuda a la víctima, «conociendo que por el estado en que se encontraba y la situación que presentaba, iba a morir necesariamente», precisa la resolución judicial.

El cadáver del fallecido fue hallado sobre las 6 horas del mismo día en la vía pública, a la altura de la puerta de un garaje comunitario, desnudo salvo por una camiseta que llevaba y con abundantes signos de violencia.

El magistrado que presidió este juicio con jurado ha impuesto ahora al procesado 12 años de cárcel como autor de un delito de homicidio y ha ratificado la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza adoptada contra él en su día.

La sentencia, que no establece ninguna responsabilidad civil derivada del delito, al no haber sido solicitada cantidad alguna por ese concepto, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.