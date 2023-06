El abogado de Mariano López, exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', ha basado su defensa en la pieza del 'Call center' del caso Imelsa en argumentar que en este procedimiento hay sospechas pero no indicios probados. «No se sabe cómo se ha amañado el contrato; se desconoce la herramienta comisiva. Hay ausencia de prueba», ha repetido. Y ha ironizado: «Si se amañaron los pliegos del 'Call center' fue por ciencia infusa».

El letrado se ha pronunciado en estos términos durante la exposición de su informe ante el tribunal de Valencia que juzga la pieza D del caso Imelsa, relativa al 'Call center', que suma siete acusados, entre ellos López, Benavent y el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus.

En su intervención, el abogado ha manifestado que si se amañaron los pliegos de contratación en el 'Call center' «debió de ser por ciencia infusa» porque «nada se ha acreditado respecto a una posible relación de López con la redacción de los pliegos ni con la mesa de contratación». «Tuvo una absoluta falta de participación en cualquier amaño», ha subrayado, al tiempo que ha apostillado: «En siete años que ha durado este proceso, se han mantenido posiciones que no se han probado».

El letrado ha negado una posible relación entre su representado, para quien el fiscal pide siete años y tres meses de prisión, y Benavent en la fecha de adjudicación del contrato porque «iban a tiros» tras la separación con la hija del primero; y también ha dicho que no había relación con Rus. «Lo de la relación personal de López con Rus y con el PP es sorprendente. Las amistades de López muy del PP no parecían», ha dicho.

Y a este respecto, también ha dicho que Rus llevaba en la Diputación desde 2007 y la empresa de López, que cerró en 2009, no recibió ninguna subvención o ayuda de la corporación provincial. Tampoco «colocó» Rus a López en ningún sitio cuando estaba en dificultades laborales.

«Aquí estamos en una película de amistades peligrosas en la que todos son amigos íntimos según el fiscal. Rus con López, López con Deusa... Y todos eran de Xàtiva. Esta es la tesis de la acusación», ha dicho, y ha agregado en esta línea: «Es impensable que por una vecindad civil estemos aquí. Que porque eran de Xàtiva estemos aquí», ha ironizado.

Respecto al concurso y al contrato, el abogado ha defendido que hubo concurrencia, puesto que optaron siete empresas al contrato; y ha justificado los informes elaborados por el exjefe Salvador Deusa y el técnico Ricardo de Ángel puesto que «cumplían con su obligación». «¿Esto les convierte en delincuentes?», se ha preguntado. Ha matizado que estos informes no eran vinculantes con la mesa de contratación y ha defendido los trabajos efectuados de López para Servimun S.L.

Por otro lado, ha pedido la nulidad de las actuaciones a partir del 11 de junio de 2015, una vez que Benavent prestó declaración ante la autoridad judicial. El letrado ha justificado su petición en que tras esta fecha, en septiembre, el exgerente volvió a declarar ante la Guardia Civil pero en ese momento ya debía de haber cesado la actuación policial.

"no era garante de nada"

Por su parte, el abogado de Benavent ha manifestado que su cliente no es responsable como cooperador necesario de ningún delito de prevaricación o malversación puesto que Benavent no tenía obligación de actuar con el contrato del 'Call center'. «Marcos no ha intervenido como garante de nada ni ha participado en nada», ha subrayado.

Así, ha calificado de «gratuitas» las palabras del fiscal cuando dijo que Benavent recibió a López y al representante de Servimun para poner en funcionamiento la maquinaria del amaño: «Esto han sido palabras gratuitas que con prueba documental las hemos contestado», ha indicado.

«Benavent --ha agregado-- no podía resolver el contrato puesto que esto le correspondía al órgano de contratación, ni siquiera Rus. Benavent no tenía asignado ningún control ni facultad respecto al contrato. Benavent no era garante de nada, no participó en nada. No se puede concluir que Marcos haya tenido una cooperación necesaria y eficaz», ha dicho.

Por otro lado, ha aludido a una limitación de las defensas puesto que ningún representante de Servimun ha hablado en la causa, así que «no ha habido nadie a quien escuchar»; y ha cuestionado la prueba obtenida en el registro efectuado en el despacho de abogados del exrepresentante de Benavent, así como correos utilizados en la causa.