Mazón aspira a gobernar en solitario con un Consell "estable" y que dé "tranquilidad, seguridad y eficacia"

El candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en que aspira a gobernar en solitario con el «gran objetivo» de tener un Consell «estable, que dé tranquilidad, seguridad donde no la ha dado en ocho años y eficacia».

Así se ha pronunciado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por si pretende gobernar en solitario en la Generalitat tras conseguir 40 diputados en las elecciones autonómicas, a diez de la mayoría absoluta, que podría alcanzar con los votos de Vox (13).

Mazón ha hecho hincapié en que «todos los candidatos del PP quieren gobernar en solitario». «Yo lo he dicho durante toda la campaña y la precampaña, es uno de mis objetivos. Hay que hacerlo compatible con un gobierno estable, firme, eficaz, que ponga la sanidad a funcionar, que baje los impuestos a la gente y que defienda a la Comunitat Valenciana», ha sostenido.

Por contra, ha vuelto a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE de «ningunear» la autonomía y la provincia de Alicante, con la financiación, las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado o con el agua, que considera que se «escamotea sin ningún rigor técnico».

Rechaza un consell con "contradicciones permanentes"

Interpelado previamente en un acto en Benidorm (Alicante) por si se plantean que Vox entre en el Consell, Mazón ha reiterado que su aspiración es gobernar en solitario y que busca «estabilidad y no tener un gobierno que sorprenda cada día con contradicciones permanentes».

«Mucho más importante que 'con quién' es el 'para qué'. Eso es innegociable», ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que el programa de gobierno del PP es el que «mayoritariamente han votado los ciudadanos», por lo que se ha mostrado «muy contento» de poder desarrollarlo.

No obstante, en Alicante, Mazón ha precisado que el recuento todavía no ha terminado y aún no hay resultados definitivos de las elecciones autonómicas. Además, ha recordado que deben mantener reuniones con los grupos políticos que han conseguido representación en Les Corts, a quienes ha pedido «el máximo respeto» por estas conversaciones para tener «estabilidad parlamentaria, en la legislatura y, en último momento, gubernamental».

"sería decepcionante que puig vuelva a no querer reunirse"

A este respecto, ha mencionado que hay medios de comunicación que dicen que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, no va a acudir a la reunión con el PP, algo que espera «que no sea verdad» y que «no empiece con una falta de respeto institucional». «Sería decepcionante que (Puig) vuelva a no querer reunirse a la primera llamada del momento institucional más importante de la legislatura. Espero que no sea así», ha expresado.

«Pido a todos máximo respeto institucional, porque yo sí lo voy a tener. No voy a condicionar ni violentar antes de que se produzcan estas reuniones, a las que voy con la mejor voluntad, y convirtiendo el diálogo en una constante, no en un día sí y un día no», ha destacado, al tiempo que ha afirmado que él estará presente en todos los encuentros.

Interpelado por los plazos para conformar gobierno en la Generalitat y en las diputaciones, Mazón ha indicado que han realizado consultas al cuerpo jurídico de Les Corts y al de la Diputación. «Hay plazos que no podemos aventurar de manera definitiva», ha apuntado, al tiempo que ha instado a esperar a los informes sobre la «verdadera horquilla de plazos».

Por otro lado, se ha mostrado «orgulloso» de haber aprobado presupuestos como presidente de la Diputación de Alicante «sin votos en contra», consiguiendo apoyos o abstenciones de PSPV y Compromís. «El diálogo es una manera permanente de trabajar, forma parte de los valores», ha sostenido.

Frente a ello ha censurado que no ha encontrado diálogo con la Generalitat en estos años: «Me he cansado de pedirle citas importantes al presidente de la Generalitat y, cuando no ha sido tarde, no ha sido. Esa no es manera de trabajar. El diálogo es permanente; la voluntad de buscar acuerdos, hasta con los que podamos estar en mayor divergencia, es una obligación democrática en la que creo».