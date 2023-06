La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se ha postulado este jueves para encabezar la lista del PSPV por la circunscripción de Valencia para las próximas elecciones generales del 23 de julio: «Estaría encantada de intentar esa movilización masiva del voto para frenar esta ola ultraconsevadora». No obstante, ha señalado que, aunque ella está dispuesta, es una decisión que debe decidir el partido.

Morant, en una entrevista a À Punt recogida por Europa Press, ha recalcado que en estas pasadas elecciones del 28 de mayo el PSPV ha recibido más votos que en 2015 y 2019 y ha sostenido que lo que ha «fallado» es el voto a su izquierda. Por ello, ha pedido a los partidos a la izquierda del PSOE que «reflexionen, espabilen y vayan unidos y sumen». «Tenemos otra oportunidad», ha recalcado.

En ese sentido, ha subrayado que el PSOE «sale a ganar» estas elecciones, a ser «el dique de contención de la ola ultraconservadora y el instrumento de la ciudadanía para parar una regresión de las políticas progresistas que se han aplicado en esta legislatura, y en las dos últimas en la Comunitat Valenciana».

Morant ha apuntado que los socialistas «siempre tenemos tiempo para ver qué errores hemos podido cometer, pero lo que está claro es que si hay alguien que puede hacer de dique de contención de esta ola ultraconservadora es la ciudadanía». Por tanto, ha señalado, «lo que nosotros estamos preguntando a la ciudadanía después de este momento de schock es: si estás en schock, reacciona, vamos juntos y paremos esta ola».

Con todo, ha insistido en que en la Comunitat Valenciana el PSPV ha conseguido mejores resultados que en 2019 y en 2015, cuando Ximo Puig resultó elegido presidente de la Generalitat. Por ello, considera que lo que les ha «fallado» es el voto a su izquierda porque «no hemos sido capaces de aglutinar el voto, de sumarlo, en definitiva de sumar con nosotros».

"mejor españa o peor derecha"

«A nosotros no nos han dejado de votar, a los que han dejado de votar es a las posiciones que tenemos en nuestra izquierda que no han sido capaces de sumar y creo que deben hacer una reflexión de cara a estas nuevas elecciones», ha reclamado. «Espero que espabilen y que lleguen a lo que les reclama la ciudadanía y se comprometieron a hacer: ir unidos y sumar porque esta vez no lo han hecho», ha constatado.

No obstante, ha recalcado que «ahora tenemos otra oportunidad para generar una movilización masiva y que la sociedad decida si queremos la mejor España o la peor derecha». «Desde luego el partido socialista estamos aquí que con todos nuestros errores de gobierno, pero lo que no haremos nunca es gobernar contra las personas», ha asegurado.

Por contra, ha señalado que el PP «cuando ha podido gobernar, como lo ha hecho en la Comunitat Valenciana, gobierna y toma medidas contras las personas». «Es un enemigo público y nosotros vamos a luchar contra ese enemigo público», ha apostillado.