La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora por designación autonómica Susana Díaz ha apuntado este miércoles al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, como la persona que ha decidido su relevo en la Diputación Permanente del Senado a favor de otro representante del Grupo Socialista, pero ha señalado que no tiene «nada que discutir» sobre su salida de ese órgano de la cámara alta que permanece activo tras la disolución de ésta por la convocatoria de elecciones generales del 23 de julio, y hasta que la cámara se constituya de nuevo tras dichos comicios, en una sesión programada para el 17 de agosto.

Así lo ha manifestado la también ex secretaria general del PSOE-A en unas declaraciones en el marco del programa de Cuatro Televisión en el que colabora, y al hilo de su relevo en la Diputación Permanente del Senado, que se materializó el pasado lunes, 29 de mayo, coincidiendo con la convocatoria de elecciones generales anticipadas anunciada ese día por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al respecto, desde el grupo Socialista en el Senado explicaron este pasado martes a Europa Press que han realizado «ajustes de carácter organizativo» para incorporar a la Diputación Permanente a los dos senadores que tiene como representantes en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), de tal manera que «puedan seguir ejerciendo sus funciones ante las citas internacionales importantes que vienen en las próximas semanas».

De esta manera, según agregaron, el grupo socialista ha optado por que sus representantes en la UIP, los senadores Ana Martínez y José Cepeda, entren en la Diputación Permanente en los puestos de dos senadores por designación autonómica, Joan Lerma y Susana Díaz, ya que, al ser de designación autonómica, ellos dos «no pierden condición de senadores en este periodo».

Preguntada por su salida de este órgano del Senado en Cuatro TV, Susana Díaz ha respondido que «igual que me pusieron, ahora me han quitado de la Diputación Permanente».

«Imagino que habrá gente más útil que yo ahí», ha añadido la expresidenta de la Junta, que a la pregunta de si le han dado alguna explicación ha contestado que la que le han dado es que «había que poner a otros compañeros que tenían una responsabilidad en comisiones internacionales, y que mi secretario de Andalucía» --en alusión a Juan Espadas, que también es senador por designación del Parlamento andaluz y que permanece en la Diputación Permanente-- «había decidido que era yo».

"ni pregunto cuando me ponen en los sitios ni cuando me quitan"

«Y ya está, y yo no tengo más nada que discutir», ha dicho Susana Díaz antes de agregar que ella «ni pregunta cuando me ponen en los sitios ni cuando me quitan tampoco», y de concluir que ella «siempre» ha dicho que va a «estar donde quiera el PSOE».

El líder del PSOE-A, Juan Espadas, se pronunció sobre esta cuestión este pasado martes en una entrevista en 7TV Andalucía, recogida por Europa Press, en la que consideró «correcta» la decisión de relevar a Susana Díaz de la Diputación Permanente y una cuestión «absolutamente menor», que se debe, según abundó, a que se ha querido incluir en dicho órgano que permanece activo tras la disolución del Senado a «dos miembros que deben estar y que no son senadores autonómicos», como sí lo es Susana Díaz.

En esa línea, Espadas explicó que los dos nuevos miembros socialistas de la Diputación Permanente «pertenecen a la Unión Interparlamentaria» y «tienen responsabilidad en el grupo en el ámbito internacional», y su inclusión en este órgano del Senado se produce en un contexto en el que España asume en el segundo semestre del año la presidencia de la Unión Europea, y ambos socialistas «pueden tener que ejercer como senadores en reuniones en el ámbito de la UE o en la presidencia española».