Puig cree que "sería absurdo no apoyar" al PP desde la oposición si "mantiene las políticas" del Botànic

El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha considerado que «sería absurdo no apoyar» desde la oposición al futuro gobierno del PP si «mantiene las políticas» del Botànic y ha asegurado que no quiere ejercer la misma oposición que el PP: «Si me quedo es porque quiero a mi comunidad, nuestro trabajo no se puede ir por la borda».

Puig ha realizado estas declaraciones en una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero, donde ha señalado que hará «todo lo posible» desde una «colaboración permanentemente leal» para mantener las políticas de progreso. El líder de los socialistas valencianos ha subrayado que permanecerá en el cargo mientras los ciudadanos y los militantes del PSPV así lo consideren y ha reiterado que busca evitar los «desvaríos» del futuro gobierno de la derecha. «Un desvarío sería que ya se anuncie que se va a acabar con la sanidad universal. Estamos dispuestos a acordar para que no se puedan dar pasos atrás en los derechos de las personas», ha subrayado. Puig ha rechazado «hacer trampas al solitario» ya que «la realidad es que el PP va a gobernar con Vox», y ha señalado que «en todo momento se dijo con claridad», algo que «va a tener consecuencias en política» y espera que «no sea definitorio de un paso atrás». Cree que sánchez puede ganar El todavía president ha considerado que existe la posibilidad de que Pedro Sánchez gane las elecciones del 23J ya que «se puede producir un debate que no esté en el marco anterior --del 28M-- que no fue el adecuado». Y es que Puig ha criticado que «el marco que ha conseguido instalar la derecha» es que los comicios anteriores eran una especie de «primarias» para «generar un debate de carácter nacional que ha desnaturalizado las elecciones y ha tenido un efecto realmente perverso». «La pregunta es qué tiene que ver más con el objetivo real de la elección, si finalmente es que las políticas sociales han generado empleo y cohesión social o si vamos a una política o a un marco abonado al visceralismo y a parámetros que poco tienen que ver con la racionalidad», ha agregado. Puig ha criticado la «guerra sucia» del PP que en la Comunitat Valenciana ha sido «abominable» y ha señalado que «como el colesterol, hay política buena y política mala». «Yo en eso no participo y me quedo con la conciencia tranquila», ha subrayado. No obstante, ha resaltado que los socialistas obtuvieron el 28 de mayo su mejor resultado electoral desde 2007, al tiempo que ha recordado que sus socios de gobierno tuvieron «un resultado muy negativo» con Compromís perdiendo 100.000 votos y Unides Podem, 129.000. «Ha habido errores por parte nuestra y de nuestros socios», ha remarcado.