La vicealcaldesa de València en funciones y candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía para el 28M, Sandra Gómez, ha afirmado este martes, al hablar de los resultados electorales que han propiciado el fin del gobierno progresista que integraban Compromís y los socialistas en la ciudad en favor de un ejecutivo liderado por el PP, que seguirá en el consistorio haciendo una oposición que «mire al futuro» y apueste «por los barrios y las familias».

Gómez, que llegó al consistorio en 2015 y que desde entonces ha formado parte de los dos gobiernos progresistas --el de La Nau y el del Rialto-- que han liderado la capital valenciana hasta 2023, ha asegurado que mantendrá su acta de edil. La también secretaria general de los socialistas en València ha dicho que trabajará para que en las elecciones generales anunciadas para el 23 de julio el PSOE «gane en la ciudad».

«En política hay que saber estar en los buenos momentos y también hay que saber dar la cara en los momentos complicados. El PSOE en València necesita estar fuerte y unido porque tenemos que afrontar unas elecciones nacionales», ha indicado preguntada por si como ha hecho la alcaldesa en funciones de Castellón y candidata socialista a la reelección, Amparo Marco, dejará su acta de concejal.

«La situación es totalmente distinta», ha agregado respecto a la capital castellonense Sandra Gómez, que ha negado la opción de renunciar en su caso y ha defendido la labor del PSPV-PSOE en València desde 2015 a través de los ejecutivos progresistas de La Nau y del Rialto.

«El PSOE deja una ciudad llena de proyectos, de servicios públicos, de mejoras y con posibilidades de seguir ahondando en hacer una cuidad mejor. Estamos orgullosos del legado que dejamos. No es el del paro, ni de la corrupción, ni de los recortes, ni de las privatizaciones, es el de los derechos, los servicios públicos, las inversiones, los proyectos, la vivienda, las familias, la educación y la sanidad pública», ha dicho.

«Estamos profundamente orgullosos de la ciudad que dejamos. Cuando llegamos hace ocho años estaba sumida en paro, en la deuda pública y en el caos de la corrupción. Nos hemos esforzado para que liderara los datos económicos», ha apuntado al hacer balance de la gestión socialista. A su vez, ha resaltado la llegada de empresas de base tecnológica, la reducción de la deuda municipal, el desarrollo de PAIs como el del Grao y la aprobación del PEC del Cabanyal.

En este repaso, Gómez ha hablado de las cuestiones que le «preocupan» ante el cambio de gobierno, como las ayudas a familias monoparentales, las acciones para impulsar las oportunidades laborales de las mujeres, la sede de los Game Gays, la continuidad de la unidad Gama de la Policía Local, la reurbanización de la plaza del Ayuntamiento, la continuidad del jardín del Túria, el convenio con el Valencia CF, la vivienda y la política frente a los apartamentos turísticos.

La también secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad, que ha avanzado que esta formación celebrará este miércoles una ejecutiva para «hacer reflexión sobre los resultados» del 28M tras la autonómica de este martes, ha destacado que a pesar del retroceso de los socialistas en otras urbes y autonomías, en València y en la Comunitat Valenciana se han mantenido apoyos --ocho ediles en la capital-- aunque no hayan permitido sostener los gobiernos de izquierdas.

Sandra Gómez ha considerado que en el conjunto de España «ha habido una campaña muy fuerte contra el PSOE en la que se han contaminado cuestiones que tenían muy poco que ver con lo que realmente se estaba decidiendo: qué ciudad o que comunidad queríamos».

«Lo que ha pasado en la Comunitat o en la ciudad no es una excepción a lo que ha pasado en toda España», ha expuesto, tras lo que ha subrayado que «pese a la campaña que se ha hecho de acoso y derribo al Partido Socialista a nivel nacional, con un foco muy especial en València y en la Comunitat», el candidato autonómico, Ximo Puig, «ha podido aumentar sus apoyos» y en el Ayuntamiento «resistir el envite».

«No estamos ni contentos ni satisfechos, pero hay que poner las cosas en su sitio», ha agregado Gómez, que ha opinado que en València su partido ha trabajado «bien» y ha matizado que «a veces no ganar no significa no acertar».

Sobre la convocatoria de elecciones generales, Gómez ha comentado que el 23J se decide «el Gobierno de España, si queremos una España que siga avanzando en derechos y oportunidades o que vuelva atrás y si queremos que mire al futuro o que vuelva atrás con un gobierno de la derecha o de la ultraderecha». «Hay que salir a dar la batalla y para eso necesitamos un partido fuerte y cohesionado que pueda darla en la ciudad de València», ha agregado.

"sacar el mejor resultado"

Sandra Gómez ha concretado que «como secretaria general» de los socialistas en la capital valenciana su «objetivo» es hoy «sacar el mejor resultado para la ciudad y que el Partido Socialista gane las elecciones generales en España y en la ciudad de València».

La candidata del PSPV-PSOE ha añadido que, «como no podía ser de otra manera», apoya la decisión del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de convocar las generales. Ha considerado que «él tiene que ser el que traslade la lectura de la decisión y ha matizado que ella como responsable del partido en València tiene el »compromiso« de »dar la mejor versión y el mejor trabajo« para que »el PSOE gane« en esta ciudad y se pueda »ayudar a que gane las elecciones generales".

Gómez ha apostillado que en los resultados del 28M ha influido también "la abstención, focalizada en votantes del PSOE que hoy ven con preocupación cómo en la Generalitat se puede tener un vicepresidente que ha sido condenado por violencia de género --en alusión al candidato autonómico de Vox--.

"no es momento de ponernos de perfil"

«Muchas personas hoy son conscientes de lo que puede ser un gobierno de la derecha y de la ultraderecha. Creo que en las generales puede haber una movilización muy importante del bloque progresista para defender los gobiernos de derechos y progresistas que representa Pedro Sánchez», ha manifestado.

En esta línea, ha insistido en que como secretaria general está «ahora solo focalizada en el 23 de julio. »No es momento de ponernos de perfil, de bajar los brazos ni de caer en la tristeza. En política hay que asumir responsabilidades en el momento que toca y la nuestra es pensar en las elecciones del 23J y poner fuerza y empeño en ganarlas", ha detallado.