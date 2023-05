El candidato de Jaén Merece Más (JMM) a la Alcaldía de la capital, Manuel Carlos Vallejo, ha asegurado este martes que su partido tiene «todas las posibilidades sobre la mesa», incluida la opción de alcanzar la Alcaldía, tras el resultado de las elecciones municipales, que le da la llave del gobierno municipal con tres concejales tras el empate a 11 concejales entre PSOE y PP, y ha avanzado que su partido baraja la opción de presentar candidatura en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Así lo ha indicado Vallejo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que la decisión definitiva sobre la postura que adoptará el 17 de junio en la sesión constitutiva el Ayuntamiento de Jaén la tomará «la candidatura y la Ejecutiva, no solo yo» y, en consecuencia, no puede «decir nada todavía porque estamos analizando todas las posibilidades y todos los escenarios y por delante hay una decisión de mucha responsabilidad en la que hay que pensar bien y decidir mejor».

Ha recordado que JMM «no consiguió ningún parlamentario» en su primera cita con las urnas, las elecciones autonómicas del 19 de junio, y en su estreno en municipales en 13 localidades de Jaén sí ha conseguido un «espaldarazo muy importante» con tres concejales a un proyecto que «es la respuesta al clamor que hay en Jaén de sentirse ninguneado y abandonado por todas las administraciones públicas, de ser una provincia realmente olvidada y la ciudad y la capital también».

"todas las posibilidades están sobre la mesa"

Preguntado directamente por si se ve como alcalde de Jaén, Vallejo ha respondido que «es una posibilidad también que no es nada descartable». «Ni me veo ni no me veo. Como comenté anteriormente, todas las posibilidades están sobre la mesa. Estamos trabajando desde ayer mismo en explorar todos los posibles escenarios, primero si pactamos o no pactamos, y si pactamos, con qué pactamos, qué pedimos y qué no pedimos», ha añadido antes de señalar que «hasta el domingo no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la ciudadanía y por tanto no teníamos tampoco nada hablado ni nada decidido».

El alcaldable de JMM ha asegurado que el partido tiene por delante 20 días para tomar una decisión «que parecen muchos, pero no podemos dormirnos, sino que hay que trabajar mucho y tener claro qué es lo que vamos a hacer» y ha recordado que el partido, surgido a raíz del «clamor popular» por el «perjuicio» con la decisión sobre la base logística del Ejército en favor de Córdoba, actúa siempre con la motivación de «siempre pensar, decidir y elegir aquello que más beneficia a Jaén y a los jiennenses».

Sobre las peticiones que pueda plantear JMM en la negociación, ha asegurado que sí tienen claro «intentar reclamar la deuda histórica con Jaén a todas las administraciones porque nuestras infraestructuras no son las mismas que tienen las otras provincias, nuestros trenes no son los mismos, seguimos perdiendo población, si seguimos perdiendo población es porque tenemos una alta tasa de desempleo y nuestros niveles de renta no son los de las otras provincias, nuestra población está envejecida, tenemos menos medios, no tenemos ciudad sanitaria, no tenemos ciudad de la justicia, no tenemos conservatorio, en fin, es interminable cómo está la ciudad de Jaén si comparamos con el resto de capitales de Andalucía».

El 23j

Por último, Vallejo ha adelantado que «en principio» la intención de JMM es presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de junio aunque "es todo muy imprevisto y nadie esperaba este anuncio tan repentino del presidente del Gobierno de convocatoria de elecciones anticipadas tan inminente.

«En principio se estaba barajando presentarnos porque es importante también intentar que la voz de Jaén se oiga en el Congreso de los Diputados porque a nuestros diputados, hasta la fecha, no se les oye mucho, son bastante disciplinados, no apuestan mucho por Jaén o por lo menos los ciudadanos de Jaén así lo sentimos», ha concluido.