La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, ha llamado a votar «pensando en Madrid» tras una campaña centrada en las ciudad y en las propuestas para mejorarla. «Nos jugamos mucho en Madrid», ha declarado a la prensa tras ejercer su derecho al voto junto a su marido y acompañada por su bebé de tres meses.

«Lo primero que voy a hacer es animar a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad a que salgan a votar, que salgan a defender sus ideas, que voten pensando en Madrid y en cómo mejorar la calidad de vida de nuestros barrios y de nuestra ciudad. Votar es un derecho que nadie nos puede quitar, es el mayor poder que tenemos los ciudadanos y hay que ejercerlo para garantizar que se viva mejor en nuestras ciudades», ha trasladado a la prensa en las primeras elecciones en las que se presenta como número uno de una lista.

Maestre no cree ni que la lluvia o las informaciones sobre votos fraudulentos puedan desmovilizar al electorado. «Son unas elecciones muy importantes, no sólo en Madrid, en toda España. Estoy segura de que esta pequeña lluvia que nos ha acompañado al principio de la jornada no nos va a desanimar porque sabemos que nos jugamos mucho en Madrid y en toda España», ha declarado.

Llega a las urnas con una organización en la que se sienten «muy satisfechos» de una campaña en la que han hecho «todo lo posible para que se hablara de Madrid en estas elecciones municipales y autonómicas». «Se realizan en Madrid, aquí es donde nos presentamos y, por tanto, de esto es de lo que queremos hablar, de esto es de lo que los ciudadanos esperan que hablemos», ha subrayado.

"una campaña madrileña"

«Hemos hecho una campaña madrileña, una campaña limpia, una campaña sin ataques centrada en las propuestas y en las soluciones y espero que esa campaña limpia se vea recompensada también hoy en las urnas», ha deseado.

Las horas que quedan antes de acudir con su formación a hacer el seguimiento electoral, Rita Maestre tiene pensada pasarlas «en casa, poniendo un poco de orden». «Una combinación de campaña electoral y bebé de tres meses requiere un poco de ordenar la casa», ha explicado con sentido del humor.

Su bebé le «acompaña a todas partes», también a votar. «Me parece bonito que ella también participe en estas elecciones, que participe de alguna manera en una decisión que también tiene que ver con su presente y con su futuro porque una ciudad también tiene que ser una ciudad para amable para los niños, algo que está en juego hoy», ha terminado.