El candidato a la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha hecho un llamamiento a «todos y cada uno» de los valencianos a «no dudar» y votar al PP, que, según ha defendido, «es la única opción para que haya cambio» en la Comunitat Valenciana. «Estamos a muy poco tiempo de que esas ganas se conviertan en una realidad», ha señalado.

«Quiero hacer una convocatoria pública a todos y cada uno de los que han votado al PP; a todos y cada uno de los que hasta hoy no han votado nunca al PP; a quienes están dudando a quien votar, pero que en cualquier caso saben que se han ganado y necesitan un cambio en València y por tanto también en la Comunitat», ha declarado, al tiempo que ha sostenido: «No tengáis ninguna duda. Os estamos esperando porque la suma multiplica, y no queremos dividir, porque resta y aleja».

En estos términos se ha pronunciado Mazón este viernes, en el acto de cierre de campaña del PP en el antiguo cauce del río Turia, acompañado de la candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, en el que han sido recibidos al grito de «Con Mazón y Catalá, vamos a ganar».

El presidente del PPCV ha aseverado que «todos» los valencianos «saben que necesitan y merecen un cambio desde la centralidad, la moderación y el encuentro social», un cambio «para todos sin excluir a nadie, pero un cambio profundo, audaz, de eficacia que defienda el autogobierno y nuestras señas de identidad».

En este sentido, ha asegurado que «no» tiene «ganas» de que llegue el domingo «por la noche» para el recuento. «No son ganas de fiesta, de celebración, de abrazarnos y de alguna cervecita que otra; las ganas son las del lunes por la mañana», ha expresado, y ha reiterado que tiene «muchas ganas» de «trabajar y currar».

"partido ganador"

«Tengo muchas ganas de cogerme del brazo de Maria José (Catalá), porque juntos vamos a abrir el cauce del río Turia al mar; vamos a abrir la Línea 10 del metro y conectar todos los sitios de València; vamos a recuperar la Copa América para que València sea una referencia en el futuro; vamos a bajarle los impuestos a la gente; vamos a hacer que haya vivienda pública, y que la gente pueda llevar a sus hijos al colegio que quiera», ha prometido, y ha apostillado: «Porque ya está bien».

Carlos Mazón ha reivindicado que han «construido un partido unido y fuerte» con un «proyecto abierto», y ha recalcado que en estos dos días previos a las elecciones el PP «va a trabajar» porque «aún queda trabajo» y «aún queda gente a la que recibir y seguir abriendo los brazos». «Hemos conseguido ese partido que es el único partido de toda España que se atreve a llenar esa plaza de toros de primera división», ha manifestado, y ha augurado que ahora «solo queda» convertirse en «el partido ganador».

«Me pongo en marcha, a correr en la ciudad del running, a trabajar en la ciudad del trabajo, la gran capital, mi gran referencia, mi gran casa», ha afirmado, a la vez que ha reivindicado que para el PP «no hay fin». «El cambio es imparable», ha concluido.

"no salimos a empatar"

Por su parte, María José Catalá, ha afirmado que el próximo domingo el PP «sale a gobernar» y «a demostrar que es un equipo de gladiadores que no depende de nadie y no necesita tutelas ni 'tutías'». «No salimos a empatar, no salimos a ver si somos decisivos para alguien. Somos los únicos que salimos a gobernar, mientras los demás salen a ver si suman o restan», ha defendido.

«Pedimos un voto para cambiar València, para que vuelva a brillar y que se convierta en la segunda capital de España», ha reclamado, y ha aseverado que durante la campaña electoral el PP «ha sido el único partido que ha hablado de València y de los valencianos». «Mientras ellos hablan del PP todo el día, nosotros no necesitamos hablar de nadie: solo del PP y de València», ha insistido.

En esta línea, se ha dirigido al resto de partidos: «A todos aquellos que antes de hora se han convertido en oposición: bienvenidos. Nosotros vamos a gobernar la ciudad y ellos ejercerán de lo que ya son, la oposición del futuro gobierno de la ciudad de València».

Durante su intervención en el antiguo cauce del río Turia, Catalá se ha referido al espacio elegido para el cierre de campaña como el «kilómetro 0». «Aquí se celebró la intermunicipal con miles de personas de España donde ya demostramos que queríamos cambiar la ciudad», ha recordado, y ha asegurado que el PP «va a terminar el antiguo cauce, abrir València al mar, conectar la fachada marítima, conseguir las infraestructuras y volver a rescatar» la ciudad que lleva «ocho años en parada biológica».

Así, ha afirmado que volverá a «traer el esplendor, la luz, las oportunidades, a la València que pisaba fuerte, que es la que será desde el próximo lunes». «Han pasado ocho años en los que nos han gobernado unos partidos que no tienen más ambición que su ideología, que no se han puesto de acuerdo para nada y que no han sabido traer oportunidades», ha concluido.

"empieza la victoria de feijóo"

Esteban González Pons ha asegurado que abrir el que ha calificado como el «primer acto del gobierno» como «telonero de la siguiente alcaldesa de València y el siguiente 'president' de la Generalitat» es «una de las cosas» que se guardará «para toda la vida». «También hoy empieza la victoria de Alberto Núñez Feijóo --líder del PP-- y en su nombre os doy las gracias por vuestra movilización en esta campaña», ha manifestado.

El vicesecretario de Acción Institucional del PP ha resaltado que «desde el principio esta campaña iba de sanchismo: de antisanchistas y de prosanchistas». «El domingo decidimos 'desanchizar' España», ha resuelto, y ha criticado que «el PSOE empezó con una campaña que ha resultado terrible».

«No tuvo mejor idea que decirle a la gente 'Vota lo que piensas', y la gente va a votar lo que piensa, lo malo es que en papeleta no pueden poner tacos», ha lamentado, al tiempo que ha concluido que la campaña socialista «ha ido evolucionando a 'Compra lo que votas', los pactos con Bildu, la liberación de agresores con la Ley del Solo Sí es Sí y termina con la compra masiva de votos».