La candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha apelado este viernes al Madrid de C.Tangana, Tremenda Jauría, Leño, Almudena Grandes, Gloria Fuertes, Alana Portero, del Orgullo, 8M, Chueca o el Madrid de las ciudades del sur de la región para «ejecutar el desahucio» de la presidenta regional y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, tras las elecciones del próximo domingo.

«Si todas con alegría, ilusión, determinación y esperanza votamos, Ayuso se va», ha resumido Jacinto, quien ha sido la persona que ha cerrado hoy el mitin de cierre de campaña de Podemos Madrid, acompañada del candidato a la Alcaldía, Roberto Sotomayor, y las ministras de Igualdad y Derechos Sociales, Irene Montero e Ione Belarra, entre otros.

La aspirante regional de Podemos ha vuelto a citar la «indecencia de las mordidas que la Comunidad de Madrid dio al hermano de Isabel Díaz Ayuso mientras morían al día 700 personas por la pandemia» y los llamados 'protocolos de la vergüenza' por los que se negó la hospitalización a usuarios de residencias de mayores en el mismo periodo.

A continuación, ha recordado que hace hoy seis años, cuando era militante antidesahucios, llevaron a la Asamblea de Madrid la primera Ley de vivienda a la Comunidad. «Y quién me iba aquí a decir a mí que seis años después estaría a las puertas de un gobierno de coalición, que va a acabar con la especulación y garantizar que tengamos algo tan básico como el derecho a techo», ha prometido.

Una persona "idealista"

«Sois muchas las personas idealistas que me habéis enseñado a hacer posible lo imposible, la enseñanza más importante de todas. Yo soy una idealista. Muchas nos han llamado ingenuas, ilusas e impertinentes. Pero soy idealista y he aprendido a hacer que esas cosas imposibles pueden hacerse posible y eso me lo ha enseñado Podemos», ha continuado.

Alejandra Jacinto se ha comprometido a que haya los pediatras y psicólogos necesarios en los centros de salud, plazas necesarias en escuelas infantiles, educación pública, no quiere que la salud mental. «Yo soy una persona idealista que quiere defender al taxi, a los vecinos de San Fernando, que les han hundido las casas por un pelotazo para Florentino Pérez, y para que los vecinos de la Cañada Real recuperen la luz el próximo 28 de mayo», ha explicado.

La aspirante regional de Podemos apuesta por parques de atracciones y calles seguras para el colectivo LGTBI, que los mayores puedan estar bien atendidos con comida que no esté podrida, «y que los ricos en esta región paguen más». «Soy una persona profundamente idealista que cree en tener derechos es que todos tengamos una casa propia que se pueda pagar independientemente de vivir en Getafe, Móstoles o Alcalá. El 28M se acaba la especulación. Madrid será la tumba del rentismo», ha coreado varias veces.

Para todo ello, Alejandra Jacinto pide que el domingo las urnas se llenen de votos idealistas y valientes. «Somos la garantía de lo que decimos lo hacemos. El próximo lunes, las propuestas de nuestro programa electoral van a acabar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Si este domingo, los que aman la cultura van a votar, Ayuso se va», ha concluido.