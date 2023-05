El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado al alcalde de Alicante y candidato del PP a la reelección, Luis Barcala, y ha ensalzado que es un primer edil «útil» para la ciudadanía y ha afirmado que lo seguirá siendo tras las elecciones del 28 de mayo. Además, ha hecho hincapié en que, tras su mandato, «deja el Ayuntamiento saneado».

Así lo ha resaltado Feijóo este viernes por la mañana, durante un acto con empresarios en Alicante, en el último día de campaña electoral, en el que ha estado acompañado por Barcala y por el alcalde de Benidorm y presidente del PP provincial, Toni Pérez.

Feijóo ha expresado que es «un honor» estar en el último día de campaña en Alicante con Barcala y Pérez, a quienes ha calificado como «dos muy buenos alcaldes». «Estoy convencido de que van a ser alcaldes muy útiles para los ciudadanos», ha enfatizado.

En este sentido, ha recalcado que los políticos deben ser «útiles» para la ciudadanía y potenciar el «trabajo, el bienestar, las pensiones, una buena educación y una sanidad eficiente». «Cuando te vas, que las cosas estén mejor que cuando llegaste. Es un balance fundamental de un político responsable y de cualquier persona en su actividad profesional», ha subrayado.

A este respecto, ha hecho hincapié en el «buen balance» de Barcala durante su mandato. «Alcalde, las infraestructuras que has hecho, ¿las has pagado o las has dejado a deber al siguiente?», se ha preguntado, al tiempo que ha respondido que Barcala «tiene remanente en sus cuentas». «Todas las infraestructuras las ha pagado y deja el Ayuntamiento saneado», ha aseverado.

«Cuando uno no vive aquí, se da cuenta de los ayuntamientos que van bien, que están saneados, hacen infraestructuras, tienen unos objetivos», ha apuntado, al tiempo que ha destacado las propuestas económicas de Barcala, pues considera que «un alcalde al que no le importe la actividad económica de su municipio no es un alcalde, es un señor que le interesa estar en la Alcaldía».

En este sentido, Feijóo ha sostenido que «Alicante va bien si tiene actividad económica» y ha advertido que, en caso contrario, «irá mal», al tiempo que ha abogado por que la ciudad continúe siendo «cuna de la gastronomía».

En la misma línea, ha subrayado la importancia de la hostelería, que cree que es lo que hace que los turistas elijan viajar a las ciudades. «Lo que se lleva una persona de una ciudad es la hostelería. Si te han atendido bien, con un precio razonable, una calidad contrastada y personas agradables».

«Sigan cultivando esa marca de hospitalidad y calidad. Nunca se van a arrepentir. Si hay calidad, la gente pretende volver al sitio donde se siente bien. El clima ya lo tienen puesto», ha resaltado, dirigiéndose a los empresarios alicantinos.

"capacidad de resistencia" de hosteleros

Por su parte, Barcala también ha puesto en valor al sector de la hostelería, a quien ha agradecido su «capacidad de resistencia» durante la pandemia y ha esperado haber estado «a la altura de las expectativas», tanto él como su equipo de gobierno, durante la pandemia, época en la que ha afirmado que el diálogo ha sido «permanente»

«El sector de la hostelería y la restauración es muy importante para el PIB. Alicante depende en un porcentaje muy alto del PIB de la riqueza que generáis. Nuestra obligación era seguir apoyando que las persianas siguieran levantándose y así no perder ni riqueza ni empleo», ha subrayado.

Entre las propuestas del PP para la próxima legislatura, Barcala ha prometido continuar con la promoción turística y mantener todas las ferias y citas gastronómicas, pues considera que la gastronomía «recoge todas las tradiciones y es seña de identidad de Alicante». «Vamos a seguir atrayendo grandes eventos gastronómicos que pongan el foco sobre los chefs, continuaremos con el papel de promoción», ha destacado.

Asimismo, se ha comprometido a mantener las bonificaciones fiscales y a aplicar nuevas reducciones para la generación de empleo, ha planteado la formación a demanda y especializada y ha prometido que el Ayuntamiento asumirá los costes de formación. En cuanto a la digitalización, ha hecho hincapié en el «esfuerzo enorme» por atraer empresas digitales y tecnológicas a Alicante.

Igualmente, ha propuesto crear los bonos gastronómicos, de forma similar al bono comercio, con públicos segmentados para que la población joven «aprecie, aprenda y se fidelice» con los restaurantes. Además, ha se ha comprometido a que Alicante sea «capital de la gastronomía» y «la cuna de la dieta mediterránea».

«Vuestra responsabilidad es seguir manteniendo el nivelazo al que habéis puesto nuestra gastronomía. La nuestra es seguir respaldando vuestra promoción, con el apoyo y atendiendo vuestras necesidades», ha afirmado.

Por último, respecto a la transformación urbana, ha enfatizado que Alicante «necesita dar un salto de modernidad». «Eso estamos ejecutando, una ciudad moderna, que abre sus brazos en beneficio de todos», ha recalcado.