La Policía Nacional está investigando a seis personas, una de ellas menor de edad, y con edades comprendidas entre los 16 y 45 años, tras detectar en negocios hosteleros de la capital jiennense un ligero aumento de billetes falsos de 20 y 50 euros. Los billetes, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) son de gran parecido, si bien carecen de las preceptivas medidas de seguridad.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un trabajador de un centro comercial que había detectado que tres mujeres entregaron un billete de 500 euros para pagar la compra y una vez se cercioraron de su verificación por medios mecánicos, comenzaron a protestar por sentirse víctimas de racismo por el trato recibido.

Fue durante la protesta protagonizada por estas mujeres cuando con el objetivo de distraer a los allí presentes, lograron dar el cambiazo al billete original por uno falso para que la dependienta, creyendo que era el primer billete, obviara el volverlo a comprobar.

Con el avance de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de otro tipo de estafa, esta vez mediante denuncias interpuestas por parte de los propietarios de pequeños establecimientos de comida rápida de la ciudad.

Todos ellos tenían un denominador común ya que les pedían mediante llamada telefónica comida a domicilio en horas nocturnas. Los pedidos los recogían en la vía pública, dificultando así su identificación y

posible comprobación del billete por parte de los repartidores debido

a la rapidez y a la oscuridad.

En este tipo de estafa, los delincuentes usan billetes de atrezzo, que llevan inscrita su condición de moneda que no es de curso legal, 'this is not legal' y 'prop copy'. Estos billetes se adquieren vía internet y son utilizados exclusivamente en el rodaje de películas, coleccionistas o cualquier otro tipo de juego.

Como resultado de la investigación policial llevada a cabo, se han

investigado a seis personas, todas ellas con antecedentes por hechos similares, como presuntas autoras de delitos de falsificación de moneda y estafa.