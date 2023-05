El DocsBarcelona se sumerge en la guerra de Ucrania con dos historias que se alejan del frente

Los directores Vitaly Mansky y Alisa Kovalenko profundizan en la guerra de Ucrania con historias que también se alejan del frente en sus respectivos documentales 'Eastern Front' y 'We Will Not Fade Away', presentes en el festival DocsBarcelona que se celebra en la capital catlana hasta el domingo.

«Queremos mostrar la brutalidad de la guerra», ha declarado Mansky --de origen ruso-- en un encuentro con periodistas este jueves en la que ha aclarado que 'Eastern Front' sucede también en el frente de la guerra pero pone el énfasis en la respuesta de la sociedad ucraniana y no sólo en el ejercito y los militares del país. La película de Mansky, codirigida por Yevhen Titarenko, sucede en el frente y se aleja a través de las historias de la ciudadanía que se ha visto con la «obligación moral de defender a su país y la libertad» y se convierten, según el cineasta, en un frente bélico que protege la paz en Europa. La ucraniana Kovalenko retrata en 'We Will Not Fade Away' la historia de cinco adolescentes de la región del Donbàs que «imaginan su futuro sin perder la esperanza en tiempos mejores»: son los seleccionados para participar en una expedición al Himalaya y escapar de la realidad de la guerra. Sin embargo, la cineasta ha explicado que a medida que rodaba se dio cuenta que la película no iba de la expedición sino de la vida diaria de estos cinco jóvenes con una «luz interna que les hacía luchar y soñar» pese a vivir en un contexto gris y un día a día deprimente. Ambas películas se han estrenado en la Berlinale, el festival del cine de Berlín, y ahora recalan en el DocsBarcelona que quiere «reflexionar sobre la experiencia de la guerra más allá del frente, a partir de retratos de la sociedad postsoviética, de los abusos militares y de rupuras familiares». 'polish prayers' y 'els orrit' La cineasta polaca Hanka Nobis también exhibe su película 'Polish Prayers', sobre las contradicciones de un joven que forma parte de un grupo ultraconservador que hace bandera de la homofobia. Nobis explica que estuvo seis años filmando a este grupo ultraconservador y se percató de que uno de los integrantes era distinto, «temblaba por dentro» y profundizó en su historia. Los directores de 'Els Orrit' Ferran Ureña y Marc Solanes ahondan por su parte en la desaparición de Isidre y Dolors Orrit, de 5 y 17 años respectivamente, cuando el pequeño estaba ingresado en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) mientras su hermana lo cuidaba en septiembre de 1998. El caso sigue sin resolverse 33 años después y el documental aborda con «paciencia y empatía» la historia de los Orrit mostrando aquellas voces que según los autores no se han mostrado.