El PP de Olula de Castro (Almería) ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil después de que el coche de su candidato en el municipio, Mariano Escoriza, apareciera con las cuatro ruedas rajadas tras un mitin ofrecido el pasado 20 de mayo.

«Olula de Castro es un municipio de solo 180 habitantes en el que jamás se habían llevado a cabo hechos de ésta índole, por lo que Mariano Escoriza no dudó en ir a denunciar lo ocurrido al cuartel de la Guardia Civil», han asegurado desde el PP en una nota.

Escoriza ha afirmado que él no ha tenido enemigos «hasta que he presentado esta candidatura con la que lo único que persigo es intentar hacer el bien por mi pueblo desde el Ayuntamiento». «Si pretendían amedrentarme no lo van a conseguir, al contrario, estoy cada día más fuerte para afrontar cuatro años en la alcaldía si el domingo los vecinos confían en nuestro proyecto», ha añadido.

El candidato del PP espera que este asunto «no vaya a más» y que los dos días que quedan de campaña electoral «transcurran con normalidad». Aunque reconoce que no puede culpar a nadie, porque no vio quién fue el autor de los hechos, si señala que «las autoridades competentes están investigando y recabando pruebas para esclarecer este hecho tan desagradable».

Desde el PP de Olula de Castro lamentan lo ocurrido y esperan que se aclare todo «pronto» y «no vuelva a ocurrir». De otro lado, el candidato ha agradecido «las muestras de cariño y solidaridad recibidas por parte de los vecinos».