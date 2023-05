El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha indicado que es «absolutamente inaceptable» que se den situaciones como la supuesta compra de votos por parte de miembros de la lista del PSOE de Mojácar (Almería) a concurrir a las elecciones.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el municipio de San Sebastián de los Reyes, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, Juan Lobato ha asegurado que la limpieza en el partido está «garantizada» en un «país democrático con una democracia consolidada».

«Lo que me parece es que es absolutamente inaceptable cualquier caso, por pequeño que sea el municipio, en el que en pleno 2023 se pueda estar llegando a situaciones de este tipo. Y aquí no me vale ni un partido ni otro, los míos los primeros. Es decir, contundencia», ha lanzado.

El candidato socialista no cree que esto les pase factura en las elecciones regionales porque hay «implicados partidos en pueblos diferentes» incluido el PP«. »Ese caso de Mojácar, con esa detención yo creo que a lo que afecta es a la imagen de la democracia de este país. Por eso, creo que la contundencia de la justicia y del Estado de Derecho de este país tiene que ser absoluta", ha zanjado.