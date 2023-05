El candidato del PAR a la Alcaldía de Zaragoza, Clemente Sánchez-Garnica, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press que «el PAR ha trabajado desde el Gobierno de Aragón y ha beneficiado a la ciudad porque hemos apostado siempre por Zaragoza, no frente a Zaragoza; es un trabajo que ha hecho el PAR, facilitando los grandes proyectos estratégicos de esta ciudad».

«Zaragoza es el motor y hay que echarle gasolina y ponerse de acuerdo en muchas cosas», ha continuado Sánchez-Garnica, indicando que las áreas del Gobierno de Aragón que dependen del PAR «han estado siempre en buena sintonía con la ciudad, siempre han colaborado con proyectos que sirvieran a Zaragoza porque es bueno para la ciudad».

De su etapa de concejal, de 1988 a 1992, recuerda que fue «una época intensísima en la que se hicieron muchísimas cosas y, sobre todo, en la primera legislatura los 31 concejales éramos amigos y eso permitió el desarrollo de los proyectos que ahora están en la ciudad y que son un emblema: La plaza del Pilar o el Auditorio», añadiendo que «esa corporación fue la que modernizó Zaragoza porque desde entonces ha cambiado, pero tampoco ha habido cambios sustanciales». Ha remarcado: «Aprendí muchisimo, quien no es concejal de su ciudad o su pueblo no debería de estar en política».

Sánchez-Garnica quiere recuperar una idea planteada entonces, que actualmente se desarrolla en Italia, pero no en España, que es convertir las Juntas de Distrito en «pequeños ayuntamientos» para impulsar la «ciudad desconcentrada».

«Tenemos que ser capaces de modernizar Zaragoza para que sea un referente, no podemos permitir que no pase nada en Zaragoza, tienen que pasar cosas porque tenemos oportunidades para que pasen», ha considerado el candidado del PAR, para quien «la gente percibe con cariño» a la capital aragonesa y «no nos creemos las posibilidades», ha señalado el cabeza de lista.

«En los ámbitos logístico, cultural, deportivo y de movilidad somos ya privilegiados por el sitio en que estamos y tenemos que creérnoslo, sacar pecho y hacer que pasen cosas».

Sobre la Operación Romareda ha manifestado: «Yo estoy de acuerdo en que Zaragoza necesita un campo de fútbol» porque «más que el deporte es el negocio del fútbol, la industria, y necesitamos una infraestructura moderna, nueva, que sea un referente en toda España». Además, «ya es hora de que salga adelante, después de 40 años hablando de lo mismo» y «sería una irresponsabilidad» no ser sede del Mundial 2030.

El candidato ha propuesto extender la línea 1 del tranvía hacia Cuarte de Huerva, por el sur, y hacia la Universidad San Jorge por el norte, apuntando sobre la posibilidad de construir la línea 2 que «siempre hay grises» y que «no tiene sentido que no haya un transporte ferroviario que lleve a Plaza y al aeropuerto, y que sea capaz de comunicar la intermodal con el centro. Se podría hablar de dos fases».

Crisis del par

A su juicio, la crisis orgánica «ha supuesto una oportunidad para el PAR que pasa por recuperar los valores y la esencia que definió al partido» y ahora «los ciudadanos tienen clara la utilidad de este partido, que donde hemos estado hemos sido necesarios». Aunque la crisis ha sido «muy grande», Sánchez-Garnica cree que «era necesaria para que el partido se fortaleciera».

«Hemos ayudado a crear proyectos, a alcanzar consensos, hemos dado certidumbres y seguridad: Eso, en definitiva, es progreso», ha expuesto el candidato, añadiendo que «el PAR es un partido fundamental en la historia contemporánea de Aragón, por encima de las personas están las siglas y por eso hemos hecho lo que hemos hecho». Además, «estamos ayudando a la gobernanza, a la estabilidad».

«El PAR tenía que regenerarse, tenía que entrar el aire fresco», ha defendido Sánchez-Garnica, quien ha comentado: «Hacía tiempo que no veía a tanta gente trabajar como está trabajando estos meses y prueba de ello es que hemos presentado 360 candidaturas en todo el territorio aragonés», agregando que «si tan mal estuviéramos no confiaría la gente en nosotros, ahora se trata de que al ciudadano le llegue ese mensaje de que seguimos siendo útiles».

«A pesar del bloque económico, jurídico y político, nunca el partido ha estado tan vivo como ahora porque no hay un líder, sino un equipo, que está trabajando en Huesca, Teruel y Zaragoza muy intensamente y, además, se ha sumado nueva gente liberal que nos ha dado un aire nuevo, personas que piensan y sienten como nosotros», en alusión a la Plataforma Liberal Aragonesa.

«Las elecciones pueden servir para clarificar un poco el espacio aragonesista, entre otras cosas porque algunos se han ido al PP, otros con Cs, y los comicios pueden servir para aclarar dónde reside el aragonesismo de centro, que es único, es el original, el del PAR, y lo demás son malas copias».

«Hemos personalizado demasiado el partido y eso ha llevado a cometer errores, pero yo lo tengo clarísimo, el centro aragonesista originario es el PAR y lo demás son copias integradas en partidos estatales que no tienen sentido ni razón», mientras que «nosotros no hemos pactado con nadie, la gente de Cs que se ha venido al PAR se ha integrado en el PAR y los demás han hecho coaliciones y hay personas que ya están colocadas en los sillones».

Clemente Sánchez-Garnica ha aclarado que «enfrentamiento ideológico no hay ninguno, ha sido una cuestión de carácter personal y eso nos ha llevado a una situación complicada, y a pesar de todos los bloqueos estamos aquí y, con la voz muy alta y muy clara, podemos decir que somos el aragonesismo de centro original».

El candidato del PAR ha mostrado su «máximo respeto a todos los movimientos políticos» como Teruel Existe, señalando que coincide en Madrid con sus representantes en las Cortes Generales, con quienes tiene buena relación personal, aunque no comparte su diagnóstico: «Durante muchos años se han hecho muchas cosas y tenemos que sentirnos orgullosos de cómo está Teruel».

«Yo en Madrid jamás voto en contra de nada que tenga que ver con una iniciativa de Teruel Existe y Teruel Existe nunca vota en contra de lo que yo hago, lo que demuestra que la unión hace la fuerza».

Unión de estaciones

Respecto a la unión de estaciones, ha opinado que Zaragoza también ha perdido «de todo» al desestimarse el proyecto, «un misterio que algún día desvelarán» porque «es un proyecto estratégico fundamental para los valles y para toda España», emplazando a llevarlo a término «siempre que sea sostenible y medioambientalmente no sea una barbaridad».

Ha apostado por continuar impulsando la logística en Zaragoza con proyectos como la autopista ferroviaria que conectará con Algeciras, también la Travesía Central del Pirineo y, por otra parte, la ampliación del aeropuerto de Zaragoza y la segunda estación del AVE.

Por último, Sánchez-Garnica ha expuesto: «No se puede estar toda la vida en política porque eso te hace perder perspectiva y esa es mi ventaja; yo llevo vinculado al PAR desde los 24 años y solo he tenido un cargo público, que fue en el Ayuntamiento y dimití porque creí que en ese momento no estaba aportando nada y me estaba haciendo daño personal y familiar, y acerté».