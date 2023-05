La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que para algunos, que la atacan en campaña electoral, ella sea «asesina» pero el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sea «hombre de paz».

«Ese es el listón que tienen, la inmoralidad que les representa y que no va a ir más que a peor porque según van bajando las encuestas y se van hundiendo esto les embrutece más», ha señalado, en una entrevista en directo con 'ABC'.

Para la dirigente madrileña, «puede ocurrir cualquier cosa en estos días» porque «pasar de agredir a policías al coche oficial hace que uno esté muy a gusto». Considera que este es el ejemplo de que «banalizar el mal no ayuda en nada» y ha reiterado que «desde que Podemos entró en política nada ha ido a mejor».

En cuanto a las camisetas que han puesto algunas dirigentes de Podemos con la cara de su hermano y una frase del expresidente del PP Pablo Casado afeándole contrataciones en pandemia así como la lona con lo mismo en el barrio Salamanca, Ayuso no ha querido «analizarlo ni hablar mucho» del tema porque este familiar «no está en política por más que lo intenten» desde la formación 'morada'.

«Creo que es un señalamiento que no ocurre con nadie más. Y además celebro que nadie pase por esto, que nadie ponga la cara y el nombre de los hermanos de nadie, de los hijos de nadie, de los padres de nadie», ha señalado a continuación, al tiempo que ha censurado que, además, lo hagan «con su nombre», con un perfil de «señalamiento, de acoso».

Tampoco ha avanzado si tomarán medidas legales. Según ha desgranado, lo comentará «en otro momento» porque prefiere que este «asunto pase». «Desde luego no me quitan las ganas de trabajar igual. No nos quitan las ganas de seguir adelante con nuestra campaña y de seguir explicándole a todos los madrileños por qué la izquierda se hunde en Madrid», ha indicado.