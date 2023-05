El candidato del PSOE a revalidar la Presidencia de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este domingo, en una visita a Aínsa, un Plan Integral para el Pirineo y la Montaña, con una inversión de 448 millones de euros en los próximos cuatro años, si es reelegido tras las elecciones del próximo 28 de mayo.

«No tardaremos en adjudicar las obras del Plan de Carreteras que supondrá 100 millones de euros para las vías de las cuatro comarcas del Pirineo. Respecto a desarrollo rural, depuración y medio ambiente vamos a invertir en cuatro años alrededor de 160 millones de euros en el Pirineo» y, en este sentido, ha insistido en el refuerzo de ayudas a la ganadería extensiva, los regadíos sociales y, sobre todo, una especial atención «a los incendios de sexta generación que, si no tomamos medidas, se pueden cebar en el Pirineo».

Por un lado, Lambán ha manifestado la intención de actuar en los pueblos «para aislarlos como mínimo un kilómetro de zonas boscosas que pongan en riesgo la vida de las personas» y, además, «cambiar el concepto de prevención en invierno, haciendo limpiezas mediante colaboración público-privada y con un aprovechamiento de la madera como factor de generación de riqueza y empleo».

Para el turismo prevé 60 millones de euros, «aunque se irá a más», ha apuntado el candidato socialista, para «fomentar no sólo la nieve sino también la riqueza patrimonial», entre otros aspectos. A ello añade 50 millones para estimular la rehabilitación de vivienda, especialmente de cara a los jóvenes y a personas que se quieren instalar en el territorio por motivos laborales y también para infraestructuras digitales y mejorar la conexión a internet.

Javier Lambán ha señalado como otros nuevos compromisos con las comarcas del Pirineo para los próximos años "una red comunitaria de cuidados, a la que se destinarían 60 millones de euros; la creación de un Centro de Referencia de Medicina de Montaña (5 millones), un Plan de la Nieve y el Deporte, que reforzará al Pirineo como centro de competición de deportes de invierno (12 millones) y un plan pionero de la lucha contra la soledad (1 millón).

El presidente de Aragón ha recordado que en estos ocho años «todas las comarcas han ganado población, hemos hecho un esfuerzo colosal en reforzar los servicios educativos y sanitarios y hemos apoyado todas las actividades económicas de la zona y, cómo no, el turismo». En cuanto a la nieve se ha referido a los 50 millones de euros invertidos en ARAMON.

Por su parte, el candidato a revalidar la Alcaldía de Aínsa, Enrique Pueyo, ha agradecido el apoyo del Gobierno de Aragón en materias de carreteras y educación, con respaldo especialmente a los centros escolares de los municipios más pequeños; también ha destacado la inversión del Plan de Sostenibilidad.

"ridiculez y el desconocimiento"

Javier Lambán ha tildado de «ridiculez» el Plan del Pirineo y la Montaña presentado por el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, «porque demuestra un enorme desconocimiento de lo que invertimos ya cada año en cada una de las comarcas del Pirineo».

«El PP plantea invertir 30 millones de euros al año y con esas cifras no se llega a cubrir ni lo básico, porque eso ya casi se gasta entre el desarrollo rural y los servicios sociales», ha criticado.

Además, ha opinado: «La campaña llena de falsedades que está haciendo Azcón a un nivel que no he visto anteriormente en ninguna campaña y eso que he hecho muchas».

En este sentido, se ha referido al desconocimiento del 'popular' cuando lo acusó «de no empezar las obras del centro de salud de Barbastro en unas declaraciones que hizo justo a 100 metros de las obras que iniciamos hace cuatro meses» o sus acusaciones al PSOE «de haber suprimido 49 centros de salud, lo que supondría desmantelar la sanidad pública, algo que es propio del PP, cuando los socialistas hacemos justo todo lo contrario y estamos construyendo nuevos centros de salud», ha concluido el candidato socialista.