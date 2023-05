El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este domingo que Más Madrid «reventara» ayer la Plaza Mayor de la capital en el acto central de campaña de la formación, ya que «había gente, pero tampoco hay que exagerar».

«Decir que estaba llena la Plaza Mayor... tampoco hay que exagerar. Quiero decir, había un perímetro donde se realizó el mitin. ¿Qué quiere decir que no había gente? No, no lo estoy negando, pero tampoco reventaron que se dice la Plaza Mayor», ha trasladado ante los periodistas desde el centro deportivo municipal Orcasur, en Usera.

Para el alcaldable, «lo importante es el domingo en las urnas», que «son los que marcarán de verdad el éxito de cada uno en su campaña». «A mí me parece muy bien que en los mítines haya gente que se interese por lo que cada partido tenga que decir, en este caso en el acto central de campaña de Más Madrid, pero lo que va a determinar de verdad el éxito son las urnas», ha abundado.

En el acto central de campaña de Más Madrid en la Plaza Mayor, junto a las candidatas a la Presidencia y la Alcaldía, Mónica García y Rita Maestre, además del líder de Más País, Íñigo Errejón, se vendieron 3.500 entradas para asistentes.

Martínez-Almeida ha explicado que «se trata del mitin central de campaña de Más Madrid», por lo que se presupone «una cierta afluencia de público». «Suponemos que quien quiere liderar la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, tendrá más capacidad de convocatoria que lo que hemos visto en los mítines de Reyes Maroto, por ejemplo, en Moratalaz», ha lanzado.