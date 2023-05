El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido este sábado «el modelo PNV», que ha definido como «el del rigor en la gestión, la colaboración público-privada, la solvencia, el consenso y la colaboración interinstitucional», frente «a los de la pancarta, a los que siempre protestan y ponen palos en las ruedas», a los del «contrapoder y negacionismo», en alusión a EH Bildu.

Urkullu ha participado este sábado de un acto electoral en la localidad alavesa de Agurain, junto al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, el candidato a diputado general de Álava, Ramiro González, el presidente del Araba Buru Batzar (ABB), José Antonio Suso, y los candidatos Ernesto Sainz e Irma Basterra.

El lehendakari ha destacado el trabajo realizado durante los últimos años por el PNV al frente de las instituciones. «Gestionamos desde la seriedad, el realismo, el rigor y la máxima confianza en nuestras instituciones y en nuestra sociedad. Contamos con solvencia y con recursos. Las agencias internacionales nos ratifican como la Comunidad autónoma más solvente, muy por encima del Estado», ha preponderado.

Asimismo, ha subrayado «los consensos» que han logrado en su gestión para «redundar en la ciudadanía». «Solo el PNV es capaz de sentar en la misma mesa a todos los protagonistas, para escuchar y llegar a consensos que redunden en beneficio de la ciudadanía. Es sencillo de decir, pero no de hacer. Solo hay un secreto: trabajo, trabajo y más trabajo. Siempre desde el respeto y con el objetivo de hacer más y mejor», ha añadido.

Crecimiento económico

Por otra parte, ha destacado «los resultados» que el PNV ha obtenido en política económica e industrial. «Un crecimiento por encima del 2%. Hemos superado los 32.500 millones en exportaciones, estamos logrando más recursos con la recaudación, gracias a la buena gestión y a la lucha contra el fraude fiscal, lo que nos ha permitido adoptar medidas de alivio fiscal para las familias y las pequeñas y medianas empresa».

«Estamos atrayendo inversiones en Araba: Mercedes 1.250 millones y Talgo 1.400 millones. Hemos alcanzado el millón de personas trabajando y cotizando por primera vez. Un millón de personas trabajando en la historia de Euskadi», ha remarcado.

"siempre enfrentamiento"

El lehendakari ha contrapuesto el modelo de gestión de su partido en las instituciones vascas, frente al «contrapoder» y el negacionismo de EH Bildu. "Otros siguen diciendo a todo que no, poniendo palos en

las ruedas, siempre protestando, organizando huelga tras huelga y valiéndose de ellas en la oposición", ha indicado.

En su opinión, «siempre» están en el «enfrentamiento, solo enfrentamiento». «Eso lo han sabido hacer siempre muy bien. Sin embargo, cuando les ha tocado superar la pancarta y pasar al otro lado, ahí la cosa se complica y lo que parecía fácil ya no lo es tanto. Cuando se necesitaban solo dos días para hacer las cosas, ahora se necesitan mucho más. Se les queda corto el tiempo. Necesitan varias legislaturas y aparecen las excusas», ha zanjado.

"no es de fiar"

Un argumento que también ha secundado el portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados al asegurar que la izquierda abertzale «no tiene credibilidad ni es de fiar».

El modelo de «la autodenominada izquierda abertzale ha sido romper la convivencia, porque a todo quien no fuera de ellos o se callara, se le ha amedrentado, le han marginado, le han silenciado o le han marcado», ha recriminado Aitor Esteban, para añadir que «lo siguen haciendo, marginan a todo aquel que no piensa como ellos; ese marcaje soterrado sigue ahí».

«El modo del PNV es el del respeto al diferente, el de construir puentes en vez de destruirlos, el de crear riqueza en vez de espantarla, el de escuchar a la ciudadanía y hacer propuestas constructivas, el de llevar adelante unida a la sociedad vasca», ha contrapuesto Esteban.

Empate en agurain

Por último, ha hecho un llamamiento «a quienes estén pensando en votar otras opciones» en la localidad de Agurain. «¿Quién preferís que dirija el ayuntamiento, Bildu o el PNV? ¿Queréis que desde el ayuntamiento se gobierne para algunos o se gobierne para todos? No desperdiciéis vuestro voto. Luego no hay ocasión para el arrepentimiento. Aquí no hay una segunda vuelta», ha apelado Esteban a los votantes.

El candidato a diputado general de Álava, Ramiro González, ha solicitado a la ciudadanía «llenar las urnas de votos del PNV» en Agurain, donde las encuestas dan «prácticamente un empate entre el PNV y EH Bildu».

"Un empate entre el progreso, la estabilidad y la confianza, por un lado, y el retroceso, la crispación y la desconfianza por otro.

Por eso, hay que decirlo alto y claro. Si hay movilización, ganará el Partido Nacionalista Vasco. Si no se va a votar, Agurain volverá al pasado, a la parálisis", ha alertado.

Además, González ha subrayado «el esfuerzo» realizado por reforzar y transformar la industria« en Álava y ha apelado a trabajar para »conseguir el objetivo del pleno empleo en Álava«. También ha reseñado el impulso que ha realizado la Diputación alavesa en los servicios sociales, al mencionar la creación de »245 plazas nuevas de responsabilidad pública en residencias de personas mayores".

Por último, ha destacado «la experiencia y el compromiso» del PNV como «garantía de desarrollo económico, de bienestar, de empleo y de estabilidad» a la hora de afrontar los futuros retos en la industria, en la lucha contra el cambio climático y en las políticas de cuidados.