Alejandro Nolasco (VOX): "Para bajar los impuestos hay que recortar el gasto político"

El candidato de VOX a la Presidencia del Gobierno de Aragón y a la Alcaldía de Teruel, Alejandro Nolasco, ha hecho hincapié en que «para bajar los impuestos hay que recortar el gasto político», exponiendo que «tenemos 33 comarcas que son chiringuitos y se hicieron para colocar a la gente que no iba a las diputaciones ni a las Cortes», frente a lo que ha propuesto que las diputaciones «vuelvan a asumir los servicios sociales».

«Pues igual hay que quitar las comarcas», ha continuado Nolasco, quien ha extendido sus críticas al gasto político en toda España, considerando que «17 Parlamentos con 40.000 asesores igual no hacen falta, igual hace falta recortarlo», recomendando además «mirar si el Senado se puede mantener».

Ha hecho notar que «hay una mentalidad política de Si tocamos esto ¿cómo hacemos las listas?», a lo que ha respondido que «hay que recortar, no queda otra, hay que bajar el gasto público». Y ha puesto otro ejemplo del gasto político, los planes de igualdad. «El plan de igualdad es caro, no es barato», esgrimiendo que «hay campañas que no sirven para nada».

Nolasco ha reclamado, asimismo, que el Gobierno regional controle más el gasto de la Administración autonómica, indicando: «Tenemos el presupuesto más expansivo de la historia de Aragón, hemos pasado de 4.000 a 8.000 millones», y se ha preguntado «cómo se explica que sigamos sin pagar a los proveedores a tiempo y que se recorte en ambulancias», a lo que ha añadido que «igual es para otras cosas; o no se gasta o no se invierte».

Deuda pública

El candidato ha llamado la atención sobre la deuda pública de la Comunidad Autónoma, que ha pasado de 900 millones de euros en 2003 a 9.000 millones en 2020: «Una barbaridad». Ha avisado de que «llegará un momento en que Europa y los acreedores dirán 'hasta aquí, no vamos a seguir haciendo una cúpulas sustentadas por dos palillos, y cuando caen los palillos se caen todas las cúpulas». La bajada de impuestos debe ir acompañada de un recorte del gasto político, ha recalcado Nolasco.

Nolasco ha criticado la Agenda 2030, «que es mala para el campo», y ha planteado: «Demolemos de un día para otro la central térmica de Andorra, que generaba el 80 por ciento del PIB de Andorra y compramos el carbón a Marruecos, que es mucho más caro y, además, le regalas del Sáhara y se forma un lío con Argelia, que nos vende el gas».

VOX está a favor de las energías renovables, «pero donde no afecte a la ganadería, el turismo, la caza ni el paisaje, como llenar de molinos la Sierra de Albarracín, que es bellísimo».

Partidos

A juicio del candidato de VOX, Javier Lambán «tiene una querencia por el poder inaudita, por reunirse con todos los empresarios y estar cerca de ellos», considerando que «uno tiene que atraer a las empresas pero nunca olvidar que el presidente está por la cosa pública», de forma que «una cosa es decir 'agradecemos a esta empresa que haga estas donaciones' y otra es hacer propaganda desde el Gobierno de empresas privadas».

Para Nolasco, el jefe del Ejecutivo autonómico «es el más sanchista de todos los barones» porque «pacta con Sánchez lo que tiene que decir y lo que no, tiene con Sánchez muy buena relación y Lambán es Sánchez en Aragón, con una gestión a veces incluso peor».

Por otra parte, ha expresado: «Igual que Tamames dijo en la moción de censura que Pedro Sánchez tenía el síndrome de La Moncloa porque vive en su mundo, yo creo que a Lambán y sus socios les pasa lo mismo, que piensan que lo hacen bien».

Sobre el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que su discurso «no es creíble» y ha mencionado el caso del estudio del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. «Ellos hablan del corredor, mandan a Fulanito que haga una pregunta en el Congreso, hace la pregunta y se olvidan» y VOX buscó y encontró el estudio, lo que el PP no hizo «porque no hay un interés real». Ha opinado que «el PP se ha convertido en un departamento de marketing al estilo de Cs, con asesores que se equivocan».

Nolasco ha aludido a «los partidos de extremo centro, que no tienen las ideas claras sobre las cosas», señalando el caso del Ayuntamiento de Teruel, donde VOX propuso proteger una cruz artística de los años 50 «y Ciudadanos dijo que iban a solicitar al comité de memoria democrática de Aragón que emitiera un informe y al mes siguiente hicieron una moción pidiendo que se derogue la ley de memoria».

«Esos partidos tipo PAR quieren ser bisagra, no tienen una ideología clara y son un departamento de marketing político, pero la gente se cansa y cuando llegan los momentos graves en los que hay que tomar partido, la gente pasa de ellos».

«Muchas cosas se han hecho mal, con una visión caciquil de la política», ha opinado el candidato de VOX, añadiendo que «no son amigos, son una partida de amigos y al final se pelean entre ellos, como ha pasado con Arturo Aliaga; se han dividido en tres y no saldrá la representación de ninguno». «En la empresa privada hay objetivos y resultados; esta gente está acostumbrada a que si una moción no sale, no pasa nada».

También ha criticado la corrupción: «Lo del Tito Berni es un escándalo, si fuera de VOX habría manifestaciones en la sede de VOX, pero han lanzado un bote de humo, se ponen a hablar de Franco o Putin y no se dan cuenta de que ese hombre ha hecho negocios desde el despacho del Congreso de los Diputados».

Expectativas electorales

Alejandro Nolasco ha confiado en que VOX obtenga más escaños en las elecciones autonómicas del 28 de mayo: «Cualquier subida será buena y si podemos gobernar con el PP y pactar con ellos muy bien, trataremos de aplicar nuestras políticas y nuestras medidas, es una lucha interna entre VOX y el PP».

«Hay gente de muchos partidos que está de acuerdo con las cosas que decimos, pero temen por las sillas», pero «hay un nuevo partido que les quita votos, sobre todo al PP».

El candidato ha dicho que «Lambán ha vivido toda su vida de la política y es como Patxi López: Lo echan con 65 años y ¿dónde va a trabajar?», lo que ha contrapuesto a «actitudes buenas, como la de Marcos de Quinto, que había sido vicepresidente mundial de Coca-Cola, estuvo en política, vio lo que había y dijo 'yo me voy a mi casa' y si tiene trabajo es porque ha estado en la empresa privada».