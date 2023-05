Martínez-Almeida: "Los mismos objetivos que perseguía ETA los tiene Bildu y nunca ha estado tan cerca de obtenerlos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que «los mismos objetivos que perseguía ETA los tiene Bildu y nunca ha estado tan cerca de obtenerlos como en este momento».

«Que los objetivos que pretendía ETA, mediante el asesinato, la extorsión, el chantaje y el exilio de miles y miles de vascos, siguen vivos, no tengo absolutamente ninguna duda. Otra cosa es que obviamente ya no matan, ya no secuestran y ya no asesinan. Pero no es menos cierto que Bildu asume los fines que mediante el secuestro, el asesinato y la extorsión ETA buscó durante tantos años, desgraciadamente, en España», ha señalado ante los medios de comunicación al ser requerido por las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien insiste en la necesidad de legalizar a EH Bildu porque «es ETA».

«A todos nos produce una repugnancia absoluta que Bildu haya presentado 44 terroristas en sus listas; a mí me parece indecente que (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez se haya conformado con que siete terroristas con delitos de sangre digan que no van a coger sus actas pero que le dé igual que haya 37 terroristas sin los cuales no se hubiera podido disparar, secuestrar y extorsionar, que eso no le importa», ha criticado desde la Terraza Lobbo, en Príncipe de Vergara.

En opinión de Almeida, «Pedro Sánchez sólo está pensando en el día después (de las elecciones), en el 29 de mayo, en pactar con Bildu en Navarra por ejemplo», por lo que entiende que eso «es algo que no puede volver a pasar, que Bildu se ría de las víctimas como se ha reído con estas listas electorales, que Bildu humille a las víctimas como ha humillado a las víctimas en estas listas electorales».

Por ello, apuesta por «poner en marcha legalmente los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a suceder» y no ha «valorado la opinión de las víctimas del terrorismo», a quienes ha trasladado su «respeto total y absoluto» porque «bastante sufrimiento han tenido y tienen».

«Respeto total y absoluto por lo que han sufrido, por lo que siguen sufriendo y por tanto no encontrarán en mí nunca una sola declaración en la que me haya metido a opinar sobre lo que las víctimas del terrorismo dicen, porque mi respeto es total y absoluto y mi compromiso también», ha concluido.