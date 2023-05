Lambán asegura que las opciones de Aragón de acoger una fábrica de baterías "no acaban en Tata", hay otras alternativas

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que las opciones de la comunidad autónoma para acoger una fábrica de baterías «no acaban en Tata», sino que hay más «y con más verosimilitud».

Así se ha pronunciado Javier Lambán este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocerse que Tata habría descartado instalarse en España, concretamente en el municipio zaragozano de Zuera, decantándose finalmente por la opción de Reino Unido al ofrecerle una opción más ventajosa.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, sigue trabajando en el intercambio de datos y cuestiones técnicas con la multinacional hindú Tata.

Asimismo, ha indicado que el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, con quien ha mantenido una conversación en la mañana de este viernes, «ha dicho sentirse sorprendido por la información y que ellos siguen negociando y, por tanto, esa noticia no obedece a la realidad».

Con respecto a las condiciones que inclinarían la balanza hacia España o Reino Unido para la instalación de la fábrica de baterías, el presidente de Aragón ha explicado que, posiblemente, se decida por las subvenciones que cada país pueda ofrecer y aranceles. «Es una decisión compleja, pero que al Gobierno de Aragón trasciende en gran medida, ya que desde finales del 2021 hasta la actualidad se han ido cumpliendo todos sus requerimientos. Hemos hecho todo lo que podíamos hacer».

Campaña electoral

En su visita a la plataforma BonÁrea, en Épila, junto a su presidente, Jaume Alsina, y el alcalde del municipio, Jesús Bazán, Javier Lambán ha considerado que no le preocupa que este hecho se convierta en un asunto de campaña electoral, porque «cada día hay tres o cuatro sorprendentes, normalmente inscritos en el plano de la ficción».

Lambán ha remarcado que el Gobierno de Aragón lleva ocho años trabajando «intensamente» en la atracción de inversiones, subrayando que casi todas las gestiones han tenido éxito, «y entre las que no está la decisión de Volkswagen de irse a Segunto, pero el que no fracasa es el que no lo intenta».

En esta línea, ha dicho que las decisiones de las empresas «no se toman a la ligera» y Aragón compite con otras comunidades autónomas y países. No obstante, ha insistido: «Casi siempre las gestiones han culminado con éxito, como BonÁrea, un complejo comparable y de más trascendencia que el de las baterías eléctricas».