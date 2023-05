El PSOE-A ha anunciado este viernes que interpondrá una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) por la carta enviada a los votantes andaluces, de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, firmada por Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Se denuncia el hecho de que «alguien que ni siquiera es candidato se presente pidiendo el voto como presidente de la Junta de Andalucía y utilizando su cargo institucional, el más importante de la administración andaluza, para confundir al electorado haciéndole creer que lo van a votar a él como continuación a las elecciones autonómicas del pasado año».

Según ha explicado el PSOE andaluz en un comunicado, en el diseño de las cartas enviadas por el Partido Popular a los ciudadanos, «las imágenes utilizadas, la de Moreno Bonilla y el candidato local, se superponen y resaltan la imagen» del presidente, quedando en un segundo plano la del candidato local, «induciendo al receptor de la comunicación a pensar que quien se presenta a la elección es el presidente de la Junta de Andalucía, cuando en este proceso no es actor electoral, con la clara intencionalidad de confundir al electorado».

«Es decir, se pretende el mensaje subliminal de quien se presenta a la elección es Moreno Bonilla y de manera accesoria, el candidato local del PP», según el PSOE-A.

Ha añadido que «no puede utilizarse ni firmarse ese tipo de carta electoral con el cargo de presidente de la Junta de Andalucía porque él no se presenta a estas elecciones como candidato y porque está vulnerando el principio de neutralidad exigible a su cargo, gracias al cual gobierna para todos y todas, los que le votaron y los que no, pero para gobernar y no para ser el principal agente electoral pidiendo el voto como presidente».

Según el PSOE-A, Moreno ha afirmado que esta situación la comunicó a la JEC, de manera que los socialistas van a realizar «los trámites necesarios para corroborar que es así y si se ha retirado el mailing».