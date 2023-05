Los candidatos a la Generalitat del PPCV, Carlos Mazón; Vox, Carlos Flores, y Cs, Mamen Peris, han cargado este jueves contra el aspirante por Unides Podem-EUPV, Héctor Illueca, en un debate marcado por las ausencias de Ximo Puig (PSPV) y Joan Baldoví (Compromís) a diez días de las elecciones del 28M. Los tres han desdeñado las propuestas de Illueca y han exigido un Consell con más libertad y menos control de la administración, mientras él ha vuelto a oponerse a las «estructuras de poder» y a las «derechas unificadas».

Durante el segundo debate de la campaña, organizado por Las Provincias y Cadena COPE, los representantes de la oposición han afeado al actual 'president' y a su socio mayoritario que hayan declinado asistir, aunque Mazón ha remarcado que le «genera contradicción» criticarlo porque le cuesta hablar de quien no tiene delante.

Flores y Peris han elevado el tono respecto a las ausencias, que se han escenificado en forma de sillas vacías. El de Vox ha denunciado que suponen una «falta de consideración» a los valencianos que les votaron en 2019 y «un desprecio a la democracia», mientras la de Cs ha advertido que «una silla es la del miedo y otra la del sectarismo que solo gobierna para los suyos».

Tras estas críticas, Illueca no ha aludido directamente a las ausencias de sus socios en el Botànic, si bien ha puntualizado que «es importante que los candidatos acudan, cuando están en el gobierno y cuando están en la oposición». Además, ha recordado a Mazón que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tampoco está asistiendo a todos los debates electorales.

A lo largo de la hora y media de intervenciones, Mazón, Flores y Peris han exigido más «libertad» en lugar de propuestas como las de UP de crear una red de supermercados públicos en las que ven un exceso de control de la administración. «Como buen comunista, quiere una sociedad de proletarios y yo quiero una de propietarios», ha dicho el de Vox a Illueca.

«La gente se merece aire», ha reivindicado Mazón, quien ha asegurado que las ideas de Illueca «han llegado al alma». Flores ha ironizado con que se le llegará a aparecer cuando abra la nevera y Peris ha exigido que sea «menos 'happy'», mientras el candidato de UP ha replicado que «las derechas unificadas carecen de proyecto, liderazgo y, sobre todo, credibilidad».

"liderazgo valenciano"

En su apelación al voto, Mazón ha insistido en que quiere ser 'president' para hablar de «liderazgo valenciano» y situar a la Comunitat donde se merece tras dos legislaturas de Botànic. «Dormir ocho horas está bien, pero ocho años es un crimen», ha ilustrado, y ha reiterado que quiere que «el fin del 'sanchismo'» empiece el 28M para lograr un Gobierno que deje de «ningunear» a los valencianos.

Flores ha coincidido en que «es hora de poner fin a este larguísimo tiempo de promesas incumplidas» y ha garantizado que Vox será decisivo a partir del 29 de mayo y que sus oficinas estarán «al final de la calle Caballeros». Mientras, Peris ha roto una pinza para ilustrar que «se acabó de votar con la nariz tapada» y ha pedido ser la primera mujer presidenta para centrar la política y que «PP y PSOE no caigan en la tentación de apoyarse en los extremos».

Frente a estas ganas de cambio, Illueca ha sostenido que el Botànic ha generado estabilidad y «avances sustanciales», además de lograr «limpiar la imagen de corrupción». Ha abogado por «una correlación de fuerzas distinta» en el Consell, ya que ha lamentado que «cada vez que se pone un avance sobre la mesa choca con los intereses de grupos muy poderosos y con la resistencia feroz del PSOE».

Todos los candidatos han avanzado la primera medida que aprobarían si gobernaran. Mazón ha prometido bajar impuestos, Flores eliminar consellerias, Peris que «ningún valenciano tenga que pagar por heredar» e Illueca llevar la Ley de Vivienda estatal «hasta las últimas consecuencias».

La financiación autonómica ha cobrado protagonismo en un cruce de réplicas, ya que Flores ha afeado a Mazón que no haya aludido a este tema en el bloque económico. El 'popular' ha subrayado que «claro» que quiere esta reforma, que «no es una batalla de esgrima» sino servicios públicos, y ha reiterado que el PSOE «solo ha echado la culpa al PP».

Vox acusa al pp de no defender la comunitat

En otro momento del debate, el candidato de Vox ha acusado al PPCV de no ser «demasiado bueno defendiendo la Comunidad Valenciana cuando ha gobernado» y ha instado a «cuidar» antes que defender. «No me pelearé por los verbos, si quiere los sumamos todos: defender y cuidar», le ha replicado Mazón, mientras Illueca ha advertido al 'popular' que «no cuidará el autogobierno porque aspira a gobernar con la fuerza que quiere liquidar las autonomías».

En materia medioambiental, tanto Mazón como Peris y Flores han defendido la ampliación del puerto de València y han criticado las diferencias en el seno del Botànic al respecto. Illueca ha reiterado su rechazo al proyecto y ha advertido que es «a mayor gloria de MSC y de un naviero que es amigo suyo», dirigiéndose a Mazón.

Respecto al trasvase Tajo-Segura, después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso presentado por la Generalitat para suspender el escalonamiento de los caudales ecológicos, Peris ha advertido a Mazón que «no piense que un gallego nos va a dar el agua que nos falta», en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Illueca compara al pp con "la mafia"

En el bloque de servicios sociales, Illueca ha recordado una escena de 'El Padrino' en la que «la mafia se reparte Cuba mientras corta una tarta», algo que ha comparado con cómo gestionaba el PP la sanidad cuando gobernaba antes de 2015. Por contra, la oposición ha respaldado la colaboración público-privada porque «la administración no tiene que operarnos», en palabras de Flores.

Y en materia de vivienda, ante las críticas de Mazón por la falta de construcción pública, Illueca --también conseller del ramo-- le ha recordado que «hay un mandamiento que es no mentir» y ha asegurado que llevan decenas construidas y centenares en marcha. «Si no cumple los mandamientos, cómo va a cumplir su programa», ha añadido, tras lo que Peris ha citado los mandamientos de «no robarás» y «no desearás candidatos del prójimo» y ha acusado a Vox de no tener programa autonómico.