Ibercaja organiza un encuentro sobre la gestión de los intangibles, reputación y buen gobierno

Ibercaja ha reunido este jueves, 18 de mayo, en Zaragoza, a un grupo destacado de Abogados del Estado, referentes en distintos ámbitos tanto del sector privado, como del público, para debatir sobre la gestión del buen gobierno y de la reputación como recursos intangibles de las empresas.

La sesión se ha desarrollado en la sede de la entidad, en la capital aragonesa, y ha contado con 27 participantes, según ha informado Ibercaja en una nota de prensa.

En el encuentro, impulsado por el presidente de la entidad, Francisco Serrano Gill de Albornoz, han tenido oportunidad de intercambiar experiencia y conocimiento sobre buenas prácticas en el ámbito de la gestión de los recursos intangibles, debatiendo sobre la implantación de políticas que refuerzan la reputación y buena gobernanza, compartiendo interesantes y útiles referencias sectoriales, nacionales e internacionales.

Entre los participantes, han estado, además de Serrano Gill de Albornoz, la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López, el presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Fernando Bertrán, el Abogado del Estado Jefe en Aragón, Rafael Santacruz, y el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y consejero nato del Consejo de Estado, Manuel Pizarro.

También el secretario general en Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero; la coordinadora General Ayuntamiento de Madrid, Matilde García Duarte; el secretario general y del Consejo de Administración de Endesa y director general de Asesoría Jurídica y Asuntos Corporativos de Endesa, Borja Acha; el CEO de INDITEX, Óscar García Maceiras; y el secretario general y del Consejo de Caixabank, Óscar Calderón de Oya.

Otros asistentes han sido el secretario general y del Consejo de Telefónica, Pablo de Carvajal González; el secretario general de El Corte Inglés, José Ramón de Hoces; la directora de la Asesoría Jurídica del ICO, Cayetana Lado Castro-Rial, el vicepresidente Santander España y Director General Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios en Banco Santander, Manuel Cendoya; el secretario general y del Consejo del Banco Santander, Jaime Pérez Renovales; y la Consejera Externa del Banco Sabadell, María José García Beato.

También han acudido a la cita el director de Asesoría jurídica de Ibercaja Banco, Gabriel Morales; la secretaria general y del Consejo de Administración de Bankinter, Gloria Calvo; el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta; la socia responsable de Derecho Societario, Gobierno Corporativo y Mercados de Capitales en EY Abogados, Lourdes Centeno; el socio director Linklaters, José Giménez; y el socio de Uría Menéndez Abogados, Miguel Martínez.

Finalmente, se ha contado con la presencia del socio fundador y Director de Ramón y Cajal Abogados; Francisco Palá; del socio responsable global de banca y mercados de capitales de KPMG, Francisco Uría Fernández; del co-Managing Partner and Head of Litigation and Arbitration in Spain · Allen & Overy, Antonio Vázquez; del presidente y socio director de Clifford Chance, Jaime Velázquez; y de la Managing Partner de Broseta Abogados, Rosa Vidal.