Trias (Junts) asumirá la "máxima responsabilidad" en seguridad si es alcalde

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha anunciado este jueves que asumirá la «máxima responsabilidad» en materia de seguridad si es alcalde, y designará al número tres de su candidatura, Jordi Martí, concejal de este ámbito.

«El alcalde es el máximo responsable de la seguridad. Es el presidente de la Junta de Seguridad. Hay que ejercer este papel, creérselo y estar entusiasmado de serlo. Es una de las obligaciones del alcalde. No vale disimular y hacer ver que no te afecta», ha lamentado en rueda de prensa acompañado por Martí y por el exconseller Quim Forn.

Para Trias, Barcelona sufre problemas en materia de seguridad y movilidad, áreas que ha recordado que dependían del exprimer teniente de alcalde y candidato del PSC a la Alcaldía, Jaume Collboni: «Usted se ha ido, pero los suyos se han quedado y no lo hacen bien».

Tras asegurar que la preocupación de los ciudadanos de Barcelona sobre la seguridad bajó del 18% al 3% cuando fue alcalde, ha alertado de que ahora el porcentaje se sitúa en el 24%, lo que afecta «a la autoestima y al orgullo de la ciudad».

Además de elogiar la experiencia de Jordi Martí en este ámbito, ha recalcado la importancia de apoyar al cuerpo de la Guardia Urbana, reconocer su «autoridad» y ampliar la plantilla hasta los 4.000 agentes al final del mandato.

Pistolas táser

Con una plantilla actual de 3.300 agentes de la Guardia Urbana, Trias y Martí han expuesto la necesidad de que haya más una mayor presencia del cuerpo uniformado por la calle «sobre todo en puntos dónde hay más concentración de hechos delictivos», y dotarlos de pistolas táser en todos los distritos y unidades operativas.

«Lo hemos defendido durante todo el mandato. No es novedad. La Guardia Urbana no tiene esta herramienta de trabajo porque Colau y Collboni no han querido. Hay más de 50 policías locales en Catalunya que disponen de este tipo de armas», ha apuntado Martí, que también ha pedido completar las unidades nocturnas, potenciar la figura de policía de barrio y negociar con el Govern el incremento de hasta 300 agentes de Mossos d'Esquadra en Barcelona.

Narcopisos, ocupaciones y clubs cannábicos

Trias ha situado como una de sus «obsesiones» la lucha contra los narcopisos, las ocupaciones delincuenciales y los clubes cannábicos, y ha acusado a Colau de haber ampliado la normativa que hizo cuando era alcalde para la ultima de estas cuestiones.

A su juicio, hay un problema grave de consumo de cannabis en Barcelona, sobre todo entre los jóvenes, que ha vinculado a muchas cuestiones relacionadas con la salud mental junto a otras drogas: «Tenemos que dar los pasos adecuados para que esto no sea así. Esto exige control, actuar de manera clara y dura. No podemos ser condescendientes en según qué cosas».

Martí también ha lamentado que no dispongan aún de los datos actualizados de los hechos delictivos en Barcelona del primer trimestre de 2023, e intuyen que el incremento de estos hechos puede llegar al 30% respecto al mismo periodo del año anterior, datos que les acercarían a 2019.

Al preguntársele a Trias si cree que el gobierno municipal está escondiendo estos datos, ha dicho que sí, y cree que ello indica «falta de liderazgo en este tema y miedo de decir la verdad, porque lo peor que le puede pasar a un ayuntamiento es no reconocer lo que pasa en la ciudad, y esto ocurre con la limpieza, la seguridad y la movilidad».

En materia de civismo, Martí ha pedido negociar y aprobar con el máximo consenso posible una nueva ordenanza en este ámbito, un programa «para una nueva gobernanza de la noche» de Barcelona e impulsar una unidad de ciberseguridad.

Joaquim forn

El exconseller Quim Forn ha argumentado que se necesita «apoyo político y directrices claras» si se quieren desarrollar correctamente políticas de seguridad, por lo que considera que la Guardia Urbana debe saber qué debe priorizar y cumplir con las ordenanzas.

«No podemos crear incertidumbre en la ciudad y en la propia Guardia Urbana», ha destacado Forn, que ha pedido actuar con prevención e insistir y perseverar para revertir cuestiones enquistadas en este ámbito.

Trias también ha dicho que contará con Forn para que le aconseje y asesore, pero no entrará a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona: «Ha pasado a una mejor vida. No le tenemos que amargar», ha ironizado.