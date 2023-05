El presidente del Partido Popular (PP) de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves que, después de las elecciones autonómicas, elaborará un Plan Aragonés de Ordenación Territorial de los Recursos Energéticos. Con esta herramienta, la Comunidad tendrá capacidad para planificar y ordenar el sector de las energías renovables desde el máximo respeto al medio ambiente y avanzando en la eficiencia del consumo.

En la actualidad, «la oportunidad que suponen las energías renovables se ha convertido, por la mala gestión de Lambán, en un enfrentamiento constante en el territorio por la proliferación desordenada de parques de aerogeneradores y placas solares que han destrozado los paisajes», ha valorado.

Lambán y su cuatripartito, ha explicado Jorge Azcón ante los medios de comunicación, «ha manchado el proceso de implantación de energías renovables, que debía ser limpio y transparente y no manchado de oscurantismo, como ha ocurrido en el Inaga, donde ha habido ceses de funcionarios por no firmar proyectos de declaraciones de impacto ambiental. Eso es inaceptable».

El candidato popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón aboga por implantar una fiscalidad verde y justa: «Que aquellos que son capaces de producir energía renovable para consumirla tengan bonificaciones fiscales, pero también queremos que haya justicia cuando se hacen grandes desarrollos».

En declaraciones desde el Bosque de los Zaragozanos, acompañado por la candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha expresado que, en materia energética, «Lambán ha fracasado. No ha habido transición energética justa, se cerró la central térmica de Andorra sin alternativas. Lambán ha anunciado miles de puestos de trabajo en Andorra y la llegada de decenas de empresas. No ha sido así. Cerraron la térmica sin alternativa y hoy Andorra ha perdido población porque no se han cumplido las promesas».

Otra de las líneas en materia medioambiental que plantea el líder popular pasa por una apuesta decidida por la reforestación: «Queremos extender el Bosque de los Zaragozanos a toda la comunidad autónoma, queremos que haya miles de hectáreas de bosques impulsadas no solo por el Ayuntamiento de Zaragoza, sino por todos los ayuntamientos aragoneses».

Asimismo, el programa electoral del Partido Popular en Aragón recoge un Pacto Aragonés por el Clima, «en colaboración con la sociedad aragonesa y que tenga en cuenta que solo desde la colaboración público-privada vamos a ser capaces de planificar el modelo de desarrollo y hacerlo más social y verde».

La Ley de economía circular será otro de los grandes ejes en las políticas medioambientales. «Tendrá en cuenta la colaboración entre lo público y lo privado». Asimismo, Jorge Azcón quiere convertir Aragón en un referente en la eliminación de residuos porque «Aragón tiene un abanico de posibilidades que todavía está por desarrollar».

En cuanto a la rehabilitación de vivienda, se seguirá la línea iniciada por el Partido Popular en Zaragoza, donde ha impulsado la rehabilitación de 5.000 viviendas. «Ahora queremos hacerlo en toda la Comunidad, especialmente en el medio rural», ha apuntado.

«Por supuesto, mejoraremos el Plan de Emergencia por incendios forestales, incrementado de manera sustancial su presupuesto. Aragón está a la cola en inversión en gestión forestal, con 15 euros por hectárea frente a una media española de 39 euros. En prevención de incendios, invertimos 2 euros por hectárea frente a los 22 de media en España», ha finalizado diciendo.