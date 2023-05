La Comunidad estima una pérdida de 1.900 millones de euros en inversiones internacionales por el "efecto Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este jueves que la Consejería de Economía y Hacienda ha estimado una pérdida de 1.900 millones de euros en inversiones por el «efecto» del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Ayuso ha reconocido que «ya hay inversores que han decidido sacar su patrimonio y sus inversiones de la Comunidad de Madrid» y llevárselo a «zonas limítrofes» como puede ser Portugal.

«Muchos de los inversores por todo el planeta que nos dicen 'pensaba irme a Madrid, ya no lo voy a hacer'. '¿Es cierto que van a poner en marcha una nueva deducción fiscal desde Madrid?, porque si no me voy'. Lo que es cierto es que lo hemos intentado, pero nos lo han tirado todos los partidos en bloque en la Asamblea de Madrid», ha lamentado.

La presidenta ha asegurado que la Consejería de Economía y Hacienda ha valorado esa pérdida ya en unos «1.900 millones de euros, entre lo que se va y lo que no viene». Muchos les han advertido que «mientras Sánchez siga al frente del Gobierno, lamentablemente no pueden ir a España» o les han dicho que van a dar una última oportunidad pero si Sánchez sigue al frente del Gobierno en enero «se van».