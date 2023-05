La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha calificado de «histórico» el acuerdo alcanzado este miércoles entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos Satse, CCOO, UGT y CSIF para mejorar y modernizar la atención primaria, toda vez que ha asegurado que retirar la primaria de la orden de tarificación «dará tranquilidad» a los andaluces.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el Parlamento, en las que ha calificado de «histórico» el acuerdo, donde venimos a recoger muchas de las reivindicaciones no solo de los sindicatos sino de los propios profesionales, ya que «coincide con muchas de las aportaciones y reivindicaciones de los profesionales», a los que va a beneficiar, aunque beneficiará «especialmente» a los andaluces.

«Las medidas son aumento de profesionales de diferentes categorías; la reducción de las agendas de los profesionales; la continuidad asistencial para los médicos; el aumento de la capacidad resolutiva de los médicos de atención primaria con ecógrafos, retinógrafos, formación, con lo cual creo que es un acuerdo que satisface a los sindicatos pero especialmente va a satisfacer a los profesionales y los andaluces van a ver la diferencia», ha abundado.

Asimismo, ha señalado que el acuerdo incluye «retirar de la orden la palabra de primaria». «Desde el principio, cuando surgió la polémica, siempre dijimos que aclararíamos hasta el final todo lo que hiciera falta sobre esa orden porque jamás en el Gobierno de Andalucía ha existido la intención de una privatización y los hechos demuestran, como hemos repetido continuamente, todo lo contrario». De este modo, ha incidido en que «para dar tranquilidad» la palabra primaria «va a desaparecer del anexo», y «creo que con eso hemos cerrado un círculo muy importante».

Cuestionada sobre el coste económico del acuerdo, la consejera ha respondido que el acuerdo «lleva adosadas varias mesas técnicas donde se va a trabajar para poder llevarlo a cabo de forma definitiva», para añadir que «tendrá varias anualidades y al final estaremos hablando de en torno a 180 millones de euros de aquí a 2026». «5.000 millones ha sido el gasto en atención primaria en este último año», una cifra que «es récord», ha destacado García.

Asimismo, y de nuevo preguntada sobre orden de tarificación, ha insistido que «viene a ser un marco legal que establece precios» y que el Gobierno de Juanma Moreno y la Junta de Andalucía «no tienen entre sus previsiones privatizar la primaria ni privatizar nada». Así «lo hemos demostrado con los presupuestos de la Junta de Andalucía en los últimos cuatro años con 4.000 millones de euros más, un 40% más».

«Este gobierno no va a derivar pacientes de la primaria a la privada», ha incidido la consejera de Salud, quien ha apuntado que también se ha explicado a los sindicatos que «no se van a utilizar los edificios públicos por ninguna empresa privada, pero en momentos puntuales en los que por ejemplo existe un déficit de anestesistas, profesionales de empresas privadas estarán en hospitales públicos porque si no, no se podrían hacer intervenciones», y esa «parte se queda en la orden». No obstante, ha aclarado que aunque «no estuviera en la orden te lo permite la Ley de contratos del Estado».

«Hay dos soluciones, poder operar en un hospital público aunque tengamos que tener un anestesista de una empresa privada o derivar esa operación a un hospital privado», ha abundado la consejera, quien también se ha pronunciado sobre el hecho de que el Sindicato Médico Andaluz (SMA) no haya firmado el acuerdo. «Creo que el acuerdo recoge medidas que además pedían» y «hemos llegado a otros muchos acuerdos, que eran unas reivindicaciones de ellos, y que se están ejecutando».

Por último, y preguntada sobre el marco temporal del acuerdo, la titular de Salud ha asegurado que «es la legislatura», al tiempo que ha defendido que todo lo que está recogido en la orden de tarifas «no se va a privatizar». «Ni lo quiso hacer el PSOE, ni lo vamos a hacer nosotros», por eso «yo pensaba, y sigo creyendo firmemente, que el hecho de que la palabra primaria existiera en la orden no significaba la privatización».

«Pero, la intranquilidad y el desasosiego que se ha generado tampoco es bueno para los andaluces y ante la simple duda, creo que convenía al final retirar esa palabra y no crear más dudas en la población andaluza», ha concluido.