Los médicos y facultativos no fijos de la Comunidad continuarán con la huelga de 24 horas los martes y jueves del mes de mayo tras una reunión con la Consejería de Sanidad, la primera tras cuatro jornadas de paros, en la que no se ha logrado ningún compromiso de solución a la situación de temporalidad que afecta al 54% de estos profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

El encuentro en la sede de la Dirección General del Sermas, ubicada en el número 6 de la calle Sagasta, se ha prolongado por poco más de dos horas y media. Por parte de la Consejería de Sanidad han acudido el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, y la directora de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, Raquel Sampedro, han indicado desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.

A su término, desde la Plataforma de Médicos y Otros Facultativos (FEAS) no fijos de la Comunidad de Madrid, que agrupa a unos 3.600 de estos profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), han recalcado que en el encuentro desde la Consejería se ha insistido en que no pueden desistir de la OPE 2018-2019.

En concreto, se pide paralizar las 3.247 plazas de facultativos de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de los años 2018-2019 que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en diciembre de 2021, antes de que se aprobara definitivamente la Ley de Temporalidad 20/2021.

Desde los convocantes de la huelga se ha puesto sobre la mesa un desistimiento de la misma, «siguiendo el modelo realizado en otras CCAA, y en Madrid, con los médicos de urgencias». Así, recuerdan que, por ejemplo, el Servicio Canario de la Salud se ha desistido de la OPE con los Estatutarios de categoría C y se incluyen las plazas en la ley de temporalidad.

La otra fórmula que plantean a la anulación de la OPE por defecto de forma. «Constituye una vía válida para poner fin a un injusta OPE porque, según acreditan informes jurídicos, existen efectos de forma en el baremo que podrían anular la convocatoria: que se han anulado en el proceso de estabilización por la Ley 20/21», alegan.

El propio consejero indicó recientemente que se trata de una «cuestión absolutamente de legalidad» y explicó que su departamento trabaja con los servicios jurídicos de la Comunidad, que no encuentran «la posibilidad de dar esa solución» que plantean los convocantes.

«Nosotros lo que vamos a hacer es hacer lo que exige la legalidad a través de las OPEs y la ley de temporalidad y siempre con ese objetivo de la estabilización, que entendemos que son personas que llevan muchos años en un puesto y lo que vamos a tratar es de estabilizarlos en sus propios puestos de trabajo», explicó.

Desde la plataforma han insistido en que su reclamación se basa en la anulación del examen y que esas plazas pasen a concurso de méritos ordinarios, "tal y como se ha hecho con la especialidad de urgencias

en tasa de reposición de 2022, y no por ley 20/21". Además, recuerdan que otras regiones como Canarias, País Vasco a Andalucía han adoptado soluciones en este sentido.

La huelga cuenta con el apoyo de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el sindicato médico Amyts, para pedir una solución «al abuso de temporalidad» que afecta a más de 3.600 de estos profesionales, que en muchos casos llevan años y décadas encadenando contratos temporales y, consecuentemente, sin que se garanticen sus derechos laborales.

Según denuncian, tras años en sus puestos de trabajo, para optar a la estabilización de empleo tienen que acudir al concurso-oposición. En este sentido, denuncian que la Comunidad de Madrid lidera el porcentaje de médicos con contratos temporales, alcanzando a más de los mitad de los especialistas madrileños, un 53,9%. De ellos, recalcan, el 13,5% tienen más de 60 años y se jubilarán con contratos temporales.

Así, bajo el lema 'Somos médicos, somos pacientes', han convocado paros los martes y jueves durante doce horas --de ocho de la mañana a ocho de la noche-- para 11.997 facultativos de los hospitales adscritos al Sermas, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, el Hospital Universitario de Fuenlabrada y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Se han fijado unos servicios mínimos del 35% en cada Gerencia Asistencial.

En este marco, los convocantes, que junto a SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato de médicos ya llevaron a cabo el pasado mes de mayo una huelga indefinida, reclaman la consolidación de plazas mediante el concurso de méritos para facultativos de larga duración, es decir, contar con la experiencia para acceder a las mismas.

Normativa europea

Para ello, apelan al cumplimiento de lo establecido en las directrices europeas recogidas en la Directiva 1999/70, la jurisprudencia existente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 19 de marzo de 2020 y en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que persigue el objetivo de reducir la temporalidad al 8% de los trabajadores públicos.

Igualmente, exigen consolidar a los facultativos en fraude de ley que realicen funciones estructurales durante al menos 3 años con independencia de su vinculación laboral actual, tal y como, han recordado, establece la Directiva 1999/70 de la CE relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

La plataforma recuerda que en otras regiones han puesto en marcha medidas para poner soluciones, recordando los casos de Canarias y Andalucía para pedir que se incluyan las plazas convocadas antes de la Ley 20/21 a concurso de méritos.

No es el caso de la Comunidad de Madrid, a la que acusan de falta de «voluntad política». «La aprobación por su parte de una OPE en 2021 para un concurso-oposición no asegura las plazas de profesionales con más de 10-15 años en sus puestos, con el riesgo que ello supone para todo el sistema. Ni los profesionales podemos ser castigados por una temporalidad que no elegimos, ni los pacientes deben ser perjudicados por la inestabilidad que generaría cambiar a miles de especialistas, ni el sistema puede prescindir de nuestra experiencia», alegan.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, han recordado que están en marcha procesos de estabilización para hacer fijas casi 40.000 plazas en el Sermas hasta finales de 2024. De esta forma, el personal fijo pasará a representar el 92% en esa fecha, de modo que se alcance el tope de temporalidad del 8%.

En concreto, se trata de unas 9.000 plazas correspondientes a la Ley 20/2021 y otras 31.000 de OPEs que se encuentran en distintas fases de desarrollo en el Sermas.

En la huelga de diez días que impulsaron el pasado mes de mayo se llegó a un compromiso para la convocatoria por concurso de méritos de entre 2.500 y 3.120 plazas para concurso de méritos a facultativos de larga duración. No obstante, según denuncian, después de haber mantenido varias reuniones con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero no se ha llegado a una solución para su situación.