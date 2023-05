El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor del PP-A y de Vox, y con las abstenciones del resto de diputados, el tercer decreto de sequía aprobado por el Gobierno que preside Juanma Moreno, que recoge medidas por valor de 163 millones de euros encaminadas a hacer frente a la complicada situación que atraviesa la comunidad autónoma como consecuencia de la escasez de recursos hídricos.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 3/2023, de 25 de abril, por el que se aprueban medidas adicionales para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía a los usuarios de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía y se adoptan medidas urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario, que entró en vigor el pasado 28 de abril tras su publicación en un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El decreto, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, consta de 20 artículos, seis disposiciones adicionales, una transitoria, otra derogatoria y dos finales, y fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 25 de abril, tras lo que desde la Junta se destacó que esta nueva planificación eleva hasta 300 millones de euros los fondos que destina el Gobierno andaluz «para responder al grave problema de falta de agua que sufre Andalucía».

Así, y según ha detallado ante el Pleno la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, a través de este tercer decreto se impulsan nuevas obras hidráulicas que apuestan por el aprovechamiento de las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para el regadío, la mejora del abastecimiento, la búsqueda de nuevas fuentes hídricas, reducción de las pérdidas de agua y la digitalización de la gestión del agua.

Incluye, además, un paquete de ayudas directas y excepcionales para agricultores, ganaderos y pescadores andaluces que asciende a 43 millones de euros, entre las que se encuentran ayudas directas --dotadas con diez millones de euros--, la ampliación de la línea de abrevaderos --por seis millones--; una nueva convocatoria de subvenciones para la construcción de infraestructuras de balsas, abrevaderos o conectividad --por cinco millones--; y una línea de créditos de financiación de la capital circulante dirigida a agricultores y ganaderos.

Asimismo, los profesionales del campo y el mar podrán acogerse a la prórroga de las exenciones del canon y de tasas. El nuevo decreto permite que los agricultores y ganaderos de Andalucía continúen disfrutando de la bonificación y estén exentos del pago de las tasas y tarifas de servicios que presta el Gobierno andaluz, por ejemplo, en el ámbito veterinario.

En el caso de los regantes, se establece la exención del 100% de los cánones de regulación y de la tarifa de utilización correspondiente al año 2023 cuando su dotación de agua se reduzca en un 50% o más. Por su parte, en el ámbito pesquero, se vuelve a eximir a los profesionales de la actividad pesquera del abono de las tasas portuarias y establece bonificaciones en los servicios de la administración andaluza.

Nuevas infraestructuras hidráulicas

Por otro lado, el tercer decreto de sequía de Andalucía recoge 25 nuevas infraestructuras hidráulicas que persiguen hacer frente a la sequía en la comunidad autónoma y que, en total, conllevan un gasto de 120 millones de euros. De estas obras, el 40% están dirigidas avanzar en tratamientos terciarios de depuradoras que permiten obtener aguas regeneradas aprovechables para el riego de cultivos.

Se centra en actuaciones de terciarios para aguas regeneradas en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de las provincias de Málaga --en concreto, la EDAR de Nerja, en La Axarquía--; de Huelva --depuradora de la capital onubense-- y de Almería --en Cuevas del Almanzora, Mojácar, Vera, Balerma, en El Ejido; y El Toyo, en Almería capital-- y en Granada; en concreto, las conexiones de los terciarios de Almuñécar y La Herradura.

Además, la consejera ha destacado que este decreto aborda también la previsión de que, en la provincia de Granada, el Gobierno andaluz contemple financiar la parte de los desglosados 9 y 3 de las conducciones de Rules que debía abonar la Comunidad de Regantes Bajo Guadalfeo.

La consejera ha concluido su intervención demandando la «fuerza» del Gobierno central en esta materia, del que ha remarcado que tiene «16 infraestructuras de interés del Estado» pendientes de acometer en Andalucía de las que «no ha empezado ni una sola», y que «podrían proveer a esta comunidad de 350 hectómetros cúbicos más», según ha subrayado antes de apostillar que no se trata de «confrontación», sino de «una necesidad». «Hagamos nuestros deberes, nuestro trabajo, que es lo que estamos haciendo, pero pidamos también lo que es nuestro», ha sentenciado Carmen Crespo.

Psoe-a insta a la junta a ejecutar desde ya el decreto

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Ana María Romero ha tachado de «escaso, insuficiente y tardío» este decreto, que además se ha elaborado «sin diálogo», según ha censurado, y en todo caso ha reclamado al Gobierno de la Junta que empiece a «ponerlo en marcha desde ya, pero con un cronograma, con un calendario», como reclama el presidente andaluz, Juanma Moreno, al Gobierno con sus obras hidráulicas pendientes en Andalucía, según ha apostillado.

En esa línea, Romero ha subrayado que el Grupo Socialista va a pedir a la Junta la ejecución de sus tres decretos de sequía y de su Plan SOS «por escrito», y ha sentenciado que «Andalucía necesita mucho más que el marketing», porque la situación de sequía «requiere seriedad y planificación que den lugar a políticas contundentes», según ha abundado antes de concluir instando al Gobierno andaluz a «asumir sus responsabilidades», porque «siempre están esperando que otra administración le saque las castañas del fuego».

Por su parte, el diputado de Vox Rafael Segovia ha aprovechado este debate para defender la proposición de ley sobre los regadíos en la Corona Norte de Doñana que impulsan su grupo y el del PP-A, y ha criticado la actitud del Gobierno central, «negándose» a hacer las infraestructuras que le corresponden para atajar el problema de la sequía.

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha sostenido que este tercer decreto ley con medidas contra la sequía «es insuficiente, no está bien dirigido, no habla del reparto de agua, no pone las ayudas para quien las necesita» y concluir entonces que «este decreto ley es pan para hoy y hambre para mañana», antes de ironizar sobre el hecho de que «la culpa de que no llueva es del malvado Gobierno de España», mientras que ha instado a la consejera a «póngase a trabajar, lidere y deje de enfrentar a los andaluces, que es un problema de todos».

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha rechazado el actual modelo agroindustrial tras sostener que «nos hemos pasado de rosca con ese modelo», al que ha descrito como «depredador con el medio ambiente y los recursos hídricos», antes de advertir de que Andalucía cuenta con más de un millón de hectáreas de regadío y concluir que «no hay agua para tanto regadío intensivo». Mora ha considerado que «el decreto-ley refuerza política de colonización de los fondos de inversión».

El diputado del PP-A José Ramón Carmona, finalmente, ha manifestado que este decreto va a movilizar una importante cantidad de dinero porque la lucha contra la sequía está presente siempre en la agenda de la Junta, y ha criticado que el Gobierno central tenga paralizadas por «cuestiones ideológicas» infraestructuras fundamentales para Andalucía.