El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apostado por «aglutinar» el voto en torno al PP ante el riesgo de que «no haya cambio por no apoyar todos a quien lo puede protagonizar y dividir esfuerzos». «Lo demás sería perder opciones de abrir una nueva etapa», ha subrayado.

Así se ha pronunciado el candidato en una entrevista en Europa Press donde ha asegurado que «el cambio está muy cerca» y ha resaltado: «Hasta Tezanos (el presidente del CIS) reconoce que el PP está llamado a ganar las elecciones y que es el partido favorito en Alicante, Valencia y Castellón y que vamos en progresión ascendente».

En este sentido, el candidato ha señalado que sus sensaciones y datos indican que la campaña «va a más»: «El cambio es posible y cada día lo vemos más cerca», ha manifestado. Preguntado sobre la búsqueda de los votantes de Ciudadanos, ha señalado: «El llamamiento que hacemos es a todo el mundo. Nosotros no nos estamos dirigiendo solo a una parte de los valencianos, nos estamos dirigiendo a todos los que saben que hace falta un cambio y lo estamos haciendo sin exclusión ninguna. Cuando uno gobierna, tiene que gobernar para todos».

Por ello, ha incidido en concentrar votos en torno al PP «porque es el único que puede abanderar este cambio». «Lo demás sería perder opciones de abrir una nueva etapa», ha añadido. Sin embargo, no ha entrado en quién les acompañaría en este cambio en caso de no alcanzar la mayoría absoluta, algo que no le otorgan las encuestas. «Creo que hay que respetar el veredicto de las urnas», ha añadido.

En este sentido, Mazón será el anfitrión el próximo domingo del mitin central de campaña del PP en la Plaza de Toros de València con el líder de los 'populares' Alberto Núñez Feijóo. «La Comunitat Valenciana está llamada a liderar y a referenciar España y queremos aprovechar cualquier oportunidad para tener el protagonismo que nos merecemos. Y en la Plaza de Toros lo vamos a ver y lo vamos a contar, con el hastío de esta situación, pero a la vez con la ilusión de estar a punto de abrir una nueva etapa».

"tiempo habrá para hablar con otros partidos"

Preguntado específicamente por las posibilidades de un pacto con Vox, ha subrayado: «No supeditemos lo que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana nos van a decir el día 28». De hecho, ha asegurado que sus esfuerzos hasta entonces son «estar hablando con los ciudadanos, tiempo habrá para hablar con otros partidos».

«Yo lo que estoy pidiendo es el mayor apoyo posible para que haya un cambio, para que pasemos página. Y a mí me parece que lo más adecuado es estar muy atentos y ser muy respetuosos con lo que nos van a decir los ciudadanos», ha manifestado. «Lo que tenga que venir después, afortunadamente, no vendrá marcado por ningún partido, sino por lo que nos digan los ciudadanos de la Comunitat Valenciana», ha agregado.

Por otra parte, interpelado sobre la candidatura de Ciudadanos en estos comicios y la posibilidad de que le reste apoyos, ha señalado: «Veo a los nuevos dirigentes de Ciudadanos últimamente favoreciendo más a Puig y a Podemos que al cambio». De esta manera, les ha pedido su apoyo «esta vez». «Les pido el voto para el PP para que el cambio sea posible, para que pasemos página», ha agregado.

"habremos perdido una magnífica oportunidad"

¿Y si este cambio no llega? «Habremos perdido una magnífica oportunidad. Si no llega el cambio tendremos más de lo mismo y probablemente peor. Si tenemos más de lo mismo tendremos al Bloc (ahora llamado Més), a los nacionalistas, a Compromís, a Izquierda Unida, a Podemos, al Partido Socialista que se declara federalista y que sigue promocionando las políticas de Pedro Sánchez y que sin reivindicar lo que nos corresponde. No quiero ni imaginarme cuatro años más con más de lo mismo. No me lo quiero ni imaginar».

Por otra parte, Mazón ha señalado que «para defender la Comunitat Valenciana necesitamos dirigirnos a quienes nos ningunean». «El sanchismo nos ha ninguneado durante este tiempo. Y una de las principales necesidades que tenemos es un gobierno de España que no nos ningunee y una Generalitat Valenciana que nos defienda ante el gobierno de España. O sea lo que es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido hasta ahora».

En este sentido, preguntado sobre el enfoque nacional de la campaña autonómica ha señalado: «Yo estaré encantado si además de tener el cambio de la Comunitat Valenciana, en estas elecciones, se marca el principio del fin del sanchismo».

«Eso significará que estamos más cerca de tener un gobierno de España que sí que cree en la Comunitat Valenciana, en vez de dejarnos sin agua, con el retraso del Corredor Mediterráneo, con los peores Presupuestos Generales del Estado, olvidándose de nuestros sectores productivos cuando concede ayudas, de la cerámica en Castellón y con el ninguneo permanente», ha indicado.

Preguntado sobre la posibilidad de un Gobierno del PP tanto en la Comunitat Valenciana como en España, ha señalado que Alberto Núñez Feijóo «ha dejado bastante claro expresamente que los últimos puestos de la cola que tiene la Comunitat Valenciana se acaban y que por tanto habrá Pacto Nacional del Agua con rigor y con solidaridad, nada de recortes ni de trasvase políticos». También ha «garantizado la financiación» y «mecanismos de compensación» hasta que se pueda cambiar.

Porque para Mazón, en este sentido los gobiernos de Sánchez y Puig han supuesto un «suspenso rotundo». «Me gustaría que Puig hubiera defendido la Comunitat Valenciana como Feijóo defendió Galicia mientras fue presidente de la Xunta».

El "gobierno del cambio"

Preguntado por la composición del gobierno en el caso de que alcance la Generalitat, Mazón ha señalado que «que para que un gobierno sea transparente no hace falta una Conselleria de Transparencia con más políticos, asesores, directores generales, altos cargos que jamás ha ocurrido en la vida». «O se es transparente o no se es transparente», ha indicado.

Por otra parte, interpelado sobre de dónde saldrán los fondos tras la rebaja de impuestos que plantea, ha señalado que recortará «más de 1.500 millones del gasto político» y que «con la reforma fiscal que va a activar la economía, aparte de ayudar a los que más lo necesitan, reduciremos el déficit y reduciremos, como mínimo, en dos puntos, el desempleo».

También ha señalado que vendrán fondos de «una nueva financiación y con el sistema de compensación inmediata de Alberto Núñez Feijóo», al tiempo que ha insistido en la reforma fiscal. «Si Murcia lo ha conseguido, si Andalucía lo ha conseguido, si Madrid lo ha conseguido y las comunidades del PP lo han conseguido, creo que tenemos ya una base sobre la que hablar con certezas a la gente», ha indicado.