La Ertzaintza ha identificado a todas las personas que participaron en la supuesta agresión homófoba de la localidad guipuzcoana de Villabona, incluido el supuesto autor del delito, según ha informado el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

Además, ha precisado que, en el primer atestado de la no aparece el componente vinculado al odio «bajo ningún concepto», sino que este «aparece después».

En una comparecencia en la comisaría de la Ertzaintza para informar sobre la muerte de una mujer en Orio a manos presuntamente de su expareja, Erkoreka ha hecho referencia también a la agresión denunciada como homófoba ocurrida el fin de semana en Villabona.

Según ha explicado, la investigación esta abierta y la Ertzaintza «tiene conocimiento del hecho desde el principio» e identificó «a todos los que intervinieron».

Josu Erkoreka ha precisado que «la primera información que se recoge a altas horas de la madrugada, y en las condiciones propias de quien está disfrutando del ocio a esas horas de la madrugada, no aparece componente de odio de ningún tipo en un primer momento, esto aparece después».

Tras indicar que «todos los que estaban participando en la reyerta están identificados, incluso el agresor», Erkoreka ha indicado que "la

investigación ya irá concretando más detalles«, pero, »en un primer momento, a las cuatro de la mañana, en los testimonios de la noche en la que se hace el primer atestado no aparece el componente vinculado al odio bajo ningún concepto, esto aparece después, lo cual no quiere decir que no tenga validez".