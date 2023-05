La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido que la próxima legislatura será «la de la vivienda» en la Comunidad de Madrid durante el debate electoral de 'Telemadrid' mientras que su contrincante de Más Madrid, Mónica García, ha advertido de que sus políticas de incentivo al ladrillo suponen «dar azúcar a un diabético».

Durante el segundo bloque del debate, dedicado a transporte, infraestructuras y viviendas, Díaz Ayuso ha defendido su trabajo en materia de vivienda durante los dos últimos años que requieren de otros dos, de ahí su afirmación de cara al próximo mandato. Ha puesto como ejemplo las viviendas puestas en marcha en 12 municipios. «La vivienda es sagrada y hay que respetar las normas. He sido inquilina toda la vida», ha subrayado.

Para la candidata del PP, la única manera de abaratar el precio de la vivienda y hacer posible el acceso a la misma de los ciudadanos es «que crezca la oferta» lo cual pasa por «no insultar» a las empresas que construyen, reproche que ha dirigido al Gobierno de España.

También se ha referido a la nueva Ley de Vivienda de ámbito estatal, que ha definido como «de Sánchez y Bildu», para subrayar que en la medida que le permitan los márgenes legales no piensa aplicar« puesto que »fomenta la 'okupación'. «No pienso intervenir las casas de nadie», ha apostillado la aspirante a la reelección, quien ha defendido otras medidas como el plan de renovación de calderas o su proyecto para que «cada balcón de Madrid tenga un planta».

En la ampliación de la oferta ha coincidido con Díaz Ayuso la candidata de Vox, Rocío Monasterio, quien ha reclamado también que las administraciones den «avales más potentes» y se supriman impuestos a los inmuebles.

Sobre esto, ha advertido que sólo los tributos de ámbito autonómico y municipal relacionados con la vivienda suponen cerca del 20% de las cargas que deben asumir los propietarios, tras lo que ha advertido de la situación «brutal e inasumible» para los ciudadanos y las familias del precio de la vivienda, que se lleva «el 57% del salario en el caso del alquiler y el 38% en el de la cuota de la hipoteca».

Para la líder madrileña de Vox, si gana la izquierda gana «la expropiación y la ruina, porque promueven la okupación». «Hay 2.000 vivivendas okupadas propiedad de la Comunidad de Madrid, que tienen que ser desocupadas. La okupación está aterrando a la gente mayor. Nuestra propuesta, aquel que okupa se tiene que quedar para siempre sin ninguna ayuda social, no puede ser que se premie el delincuente. Hay que proteger la propiedad privada y no escuchar las propuestas de la izquierda», ha indicado.

En ese punto, la candidata de Más Madrid le ha recordado que hay delincuentes como la concejal y candidata de Vox en Parla detenida por tráfico de drogas. «La hemos fulminado, como haremos con los okupas», le ha respondido Monasterio.

García afea que hable de cultura del esfuerzo mientras suben precios

Frente a las propuestas de PP y Vox, Mónica García ha puesto ejemplos de pisos caros en Madrid y ha afeado a Ayuso que «haya tenido la desfachatez de decirle a los jóvenes que no tienen cultura del esfuerzo, que tienen que dedicar el 97% de lo que cobra a pagar un alquiler». «La mordida de su hermano se traduce en 10 años de trabajo y de esfuerzo», ha lanzado a la presidenta regional.

García ha advertido de que estas recetas suponen «dar más azúcar a un diabético» y ha pedido a Díaz Ayuso que «escuche el latido de las cuentas corrientes después de pagar la vivienda». Ha defendido la apuesta de Más Madrid por la vivienda pública y social frente a un modelo que contribuye a la «especulación» y a una mayor inflación de los precios.

Sobre este punto, la candidata de Podemos-IU-AV, Alejandra Jacinto, ha subrayado que toda su vida ha defendido como abogada «el derecho a la vivienda» y se ha comprometido a que con ella en el Gobierno de la Comunidad se aplicará en Madrid la Ley de Vivienda estatal.

Jacinto defiende la necesidad de "regular precios"

Asimismo, Jacinto ha defendido la necesidad de «regular precios» para hacer accesible el acceso a la vivienda de los ciudadanos, al tiempo que ha cargado contra Díaz Ayuso, al igual que la candidata de Más Madrid, por la situación sufrida por las familias que han perdido sus casas debido a las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares.

«Ayuso ha dicho que el Plan Vive lo sigue todo el mundo, pero ha significado entregar ninguna vivienda y sin ninguna Ley de Vivienda. Tienen 0 vergüenza hablando de vivienda, el 85% de los jóvenes no se pueden independizar. Los tribunales han obligado a que las viviendas vendidas a fondos buitre vuelvan a patrimonio de todos. No hace política de vivienda, las destroza. La política de vivienda no puede seguir marcando Idealista. El PP dice siempre la milonga que si se construye más bajan los precios, porque no ha sido así. El modelo que defendemos es el de Viena; vivienda pública y regulación de los precios», ha añadido.

Lobato critica la ausencia de un plan territorial

Por su parte, el candidato socialista, Juan Lobato, ha reclamado un presidente «que se dedique a gestionar en Madrid» y «salga del cartel electoral», quien ha puesto también San Fernando de Henares como ejemplo de las «prisas electoralistas» de la actuación del Gobierno 'popular'.

Lobato ha señalado que la ausencia de un Plan Territorial para Madrid afecta a «millones de personas» que viven en barrios como Valdebebas, Las Tablas o San Chinarro que se han desarrollado en Madrid «sin ningún orden» y cuyos vecinos han pagado un dineral por sus casas« sin tener derecho »ni a centros de salud, ni a colegios, ni a institutos, ni a bibliotecas".

El socialista ha denunciado que en Madrid solo hay el 1% de vivienda pública «y el 70% lo han hecho ayuntamientos socialistas». Frente a este problema, la Comunidad ejecuta solo el 17% el presupuesto de vivienda. «Llevan décadas prometiendo miles de viviendas y van a cumplir 0. Por eso creo que seamos más concretos en las propuestas y mi compromiso es descontar 300 euros en el alquiler a jóvenes y familias con poca renta hasta que se construyan estas viviendas públicas», ha prometido.