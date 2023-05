El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha afirmado este martes que la provincia de Teruel «necesita discriminación positiva porque es una tierra discriminada» y que «Aragón es clave para el PP». Ha protagonizado un acto público en la capital turolense junto con el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata a la reelección como alcaldesa, Emma Buj.

En su intervención, Feijoó ha afirmado que Buj es «un referente, la mejor alcaldesa» y que Aragón puede experimentar «un cambio histórico» con «uno de los políticos más sólidos, maduros, solventes y brillantes, Jorge Azcón».

Ha aseverado que «Aragón no se merece Gobiernos que se sometan a nadie y no es una tierra de segunda, no tiene por qué callarse ante el sanchismo», tras lo que ha destacado el «problema» con la sanidad pública y la necesidad de mejorar las infraestructuras y los servicios públicos, también de optimizar las telecomunicaciones y «crear oportunidades para que la gente no se vaya».

Para Teruel, ha recomendado elevar las ayudas al funcionamiento empresarial al 20 por ciento, rebajar la fiscalidad para la compra de viviendas, tierras y bosques, lo que él llevó a cabo en su etapa de presidente de la Xunta de Galicia.

«No concibo una España de primera o segunda», ha resaltado Feijoó, quien ha recordado que nació en un pueblo pequeño de Orense, «como muchos de Teruel».

Ha asegurado que «Aragón y Teruel van a estar muy presentes en el próximo Gobierno de España, es de justicia», tras lo que ha comentado que sus compañeros de Aragón le proponen que venga y a Sánchez «muchos no le proponen que venga aquí».

«Para el PP Aragón es clave y me da la sensación de que Ferraz no moverá un dedo para que el PSOE pierda las elecciones en Aragón», ha continuado Feijoó, añadiendo que «en Aragón las cosas pintan muy bien para el PP y muy mal para el PSOE», insistiendo en su «compromiso con todos los pueblos de Teruel, Aragón y España».

Menos habitantes en teruel con lambán

Jorge Azcón ha dicho que Feijoó ha estado dos veces en Teruel en cuatro meses y Sánchez «cero». Ha aludido al debate de la campaña electoral, celebrado este lunes en Aragón TV, comentando que cuando se habló de Teruel «Lambán mintió» porque «habló de que se habían incrementado en 17.000 los habitantes de la Comunidad, pero es mentira, desde que gobierna Lambán han aumentado en 7.000» y Teruel ha perdido 4.511 habitantes.

También ha expresado que en la capital siguen viviendo más personas que en 2019, pero «con Lambán hay más gente que se ha ido de la provincia de Teruel, especialmente de nuestros pueblos pequeños» y, de hecho, de 86 municipios con menos de 100 habitantes se ha pasado a 94, desde que gobierna Lambán. «Es imposibe preocuparte de aplicar soluciones reales si estás mintiendo».

Ha recordado que propuso a Lambán un debate cara a cara, en el que hubiera hablado de las ayudas al funcionamiento, recalcando que Feijoó se ha comprometido a elevarlas al 20 por ciento, aunque «el PSOE ya se ha olvidado». «No ha habido una política tan potente contra la despoblación» desde que el PP puso en marcha el FITE, ha sentenciado.

Azcón ha destacado que en Noruega ha aumentado un cinco por ciento la población en zonas despobladas con medidas de impulso a la competitividad, como las ayudas al funcionamiento. «Si Lambán sigue siendo presidente las ayudas al funcionamiento serán como ahora, del uno por ciento».

Asimismo, el candidato del PP ha mencionado su propuesta de crear un grado completo de Medicina en la capital provincial, haciendo notar que el año pasado más de 20.000 estudiantes trataron de matricularse en esta carrera en toda España, pero solo hay 7.000 plazas. «¿Por qué no van a venir a estudiar a Teruel?», se ha preguntado, urgiendo a solucionar «uno de los principales problemas de nuestra sanidad, que no hay médicos», como en Alcañiz, con 7 plazas de médico de familias desiertas en la última convocatoria de MIR.

Ha dicho que Lambán ha mentido en el debate por «ignorante» o por seguir la estrategia de Pedro Sánchez y le ha retado a un debate cara a cara «después de perder el debate a nueve» este lunes en Aragón TV.

Para Azcón, «Feijoó es de lo rural». Ha alertado sobre la sequía, «la peor en décadas», haciendo hincapié en que el Gobierno de España ha aprobado ayudas por 1.400 millones para toda España, de los que 15 se invertirán en Aragón: «Aún no he oído a un socialista quejarse», ha incidido, añadiendo que las comunidades gobernadas por el PP ya han aprobado decretos para conceder ayudas directas y ha preguntado a Lambán «a qué está esperando: vale de palabras, queremos hechos» y si es incapaz de hacerlo «¿escuchará el día después de las elecciones?».

El también presidente del PP aragonés ha referido que Bildu había incluido a siete condenados por asesinato en sus listas electorales, dos de ellos por asesinar a tres aragoneses, subrayando que hasta 37 han sido condenados por terrorismo. El próximo 28 de mayo «vamos a enseñarle la puerta de salida a Lambán, la misma que para Sánchez».

Por su parte, la canditata a la Alcaldía de Teruel y alcaldesa, Emma Buj, ha reseñado que el PP «es el partido de todos los turolenses», que «conocen ya» las candidaturas populares. Se ha manifestado «tremendamente orgullosa» de pertenecer al PP porque aprende «cada día» de todos los afiliados, «la correa transmisora» de los principios y valores de este partido.

También ha indicado que Feijoó «es un hombre de palabra» que se comprometió a visitar Teruel este martes, pese a que el Senado se ha reunido esta tarde. «Va a cumplir con Teruel», ha recalcado, recordando su apuesta contra la despoblación, presentada en esta ciudad este año y su compromiso para elevar al 20 por ciento las ayudas al funcionamiento empresarial.

«Esa oportunidad nos la está robando el Gobierno de Pedro Sánchez con el silencio cómplice del PSOE Teruel y de todos sus socios», ya que estas ayudas son ahora del 2 por ciento.

Buj ha proseguido diciendo: «Para mi ha sido fundamental reclamar las infraestructuras que corresponden a toda la provincia porque Teruel somos todos». Las obras de ferrocarril que ahora se están ejecutando son las aprobadas por el Gobierno de España de Mariano Rajoy en 2017, por lo que Bujse ha comprometido a «seguir insistiendo» en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, criticando que los ministros del ramo del PSOE «son unos sectarios» y «no quieren hablar de esa infraestructura».

Además, ha abogado por construir la A-40, lamentando que «quedó paralizada en Cuenca y no conseguimos que llegue hasta Teruel», aunque «la dejó preparada el Gobierno de Aznar» y después el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una declaración de impacto ambiental negativo, preguntándose si ahora el Ejecutivo de Sánchez «no está preparando otra DIA negativa».

«El Gobierno de Aragón no nos da muchas facilidades», pese a lo cual ha aumentado el número de habitantes en la capital turolense y más trabajadores que nunca, celebrando «formar equipo de trabajo con esos turolenses y arrimar el hombro para que la ciudad crezca».

La candidata a la Alcaldía ha observado que la presión fiscal ha bajado, con medidas como la reducción de las licencias de obras o las ayudas a familias numerosas, aunque Aragón es «un infierno fiscal». «Hemos demostrado que es posible tener mejores servicios con menos impuestos», más servicios que cuando gobernaba la izquierda, ha recalcado, de forma que «los servicios que presta el Ayuntamiento son cada vez mayores».

Ha mencionado el centro de ocio juvenil, las salas de estudio, el nuevo centro cultural con un auditorio de 240 plazas, las nuevas instalaciones deportivas, los parques urbanos, la mayor eficiencia de la iluminación de las vías públicas, el transporte en los barrios rurales y los programas de promoción de la salud.