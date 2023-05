El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón de la coalición Ciudadanos Tu Aragón, Carlos Ortas, ha criticado duramente que el Ejecutivo autonómico anunciara ayer mismo medidas electoralistas contra la sequía. «Es un insulto --ha opinado-- a los agricultores aragoneses. Medidas que consisten en 'vamos a' 'aprobaremos' 'rebajaremos' todo en un futuro indeterminado».

Ortas ha visitado las localidades de Alcolea de Cinca y Binéfar para comprobar cómo afecta la sequía a los regantes y agricultores aragoneses. Ha dicho que el campo aragonés «necesita agua y el sector agrario mucho más que frases y promesas de apoyo. La despoblación tiene mucho que ver con el abandono y la falta de apoyo al entorno rural que demuestra la Administración».

Ha señalado que las inversiones anunciadas esta semana por el Ministerio de Transición Ecología para afrontar la sequía «no convencen a los regantes aragoneses». Las ayudas van a otras comunidades autónomas y las exenciones anunciadas apenas sirven, ha estimado.

El candidato ha visitado una finca de cerezos en regadío que está en plena recolección. Ha constatado la inversión que realizan «los regantes para mejorar sus producciones. Pero ahora se ven afectados por la falta de agua y la sequía».

A continuación, se ha desplazado al embalse de San Salvador para comprobar cómo los embalses siguen bajando. La escasez de reservas preocupa más cada día. Precisamente San Salvador se encuentra al 50 por ciento de su capacidad. «Este --ha insistido-- es uno de las obras del Pacto del Agua. Se imaginan si esta infraestructura no existiese, qué podrían hacer los regantes».

En este sentido Ortas ha recordado que «en esta legislatura no se ha avanzado nada en el Pacto del Agua porque el señor Lambán decidió no hacerse daño con sus socios de gobierno. Desde otros partidos políticos, como Podemos, han puesto palos en las ruedas, una vez más, y no han querido avanzar».

Ortas ha finalizado su visita señalando que «Aragón necesita agua, porque es futuro y desarrollo para nuestros pueblos».