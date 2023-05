La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha valorado que siete exconvictos de ETA por delitos de sangre no vayan a tomar posesión de sus cargos públicos tras concurrir a las elecciones del 28 de mayo en las listas de EH Bildu. No obstante, se ha mostrado convencida de que «no lo hacen por una reflexión ética, sino por puro tacticismo electoral».

Así lo ha manifestado Ordóñez, en declaraciones a Europa Press Televisión, en las que ha valorado «el triunfo de Covite y de una denuncia que ha sido un trabajo ímprobo». «Y sí, esto alivia bastante el dolor que hemos sentido las víctimas cuando hemos visto a asesinos ya directamente en las listas», ha remarcado la portavoz de la asociación, que ha matizado que le hubiera gustado que hubieran tomado la misma decisión otros, «las equis de ETA, los que mandan a otros a matar».

Ordóñez --hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1995, Gregorio Ordóñez-- ha reconocido que fue «una sorpresa» ver en las listas electorales a exmiembros de la banda terrorista condenados por delitos de sangre. «Es verdad que estamos acostumbrados a las puertas giratorias de la izquierda abertzale, siempre lo han hecho pero con los VIP, con los que nosotros llamamos las equis de ETA, pero ahora se habían atrevido a poner a asesinos y traspasaron todas las líneas rojas. Vimos que era un salto cualitativo», ha aseverado.

Ha agregado que Covite era consciente de que su presencia en las listas era legal, pero «es una cuestión moral y ética». «Nosotros no estamos aquí sólo para denunciar las ilegalidades, sino para denunciar lo que es reprochable desde todos los puntos de vista de la ética y de la moral».

Sobre el escrito de los siete candidatos de EH Bildu --Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz--, la presidenta de Covite considera que en Bildu se han visto «presionados y ahí es cuando se les ve el plumero».

«No lo hacen por una reflexión ética --ha incidido-- sobre que les parece que está mal, y que ha sido una metedura de la pata y que nos ha causado dolor. No es por eso, es puro tacticismo electoral, ya que se han visto muy presionados por la polémica».

En su opinión, ha sido también «indecente» que se diga que lo hacen para contribuir a la paz y la convivencia. «Vosotros no sois quienes para dar lecciones de paz. Vosotros no estáis legitimados para dar lecciones de paz y convivencia a este país», les ha espetado.

Sobre las reacciones de los diversos partidos políticos y de cómo el tema ha irrumpido en la campaña electoral, desde Covite admiten haberse quedado «helados, porque la clase política no ha podido caer más bajo y estar menos a la altura».

Ha criticado tanto al PSOE como al PP --«uno negoció y el otro cumplió todas las exigencias de ETA para dejar de matar», ha dicho en referencia a los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy-- y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decir que los 'populares' habían puesto a ETA en la campaña electoral. «No, señores, aquí quien ha puesto a ETA en la campaña electoral ha sido EH Bildu».

Ante ello, ha señalado que «todos deberían haber reaccionado de forma unánime detrás de nuestra denuncia porque nuestro enemigo se llama EH Bildu, que es un partido que no es democrático y todos los días estamos denunciando las simbiosis que manifiestan con ETA».

"final de eta negociado"

«Estamos viviendo un final de ETA negociado y por eso están en las instituciones, porque los han puesto ellos. Por eso me duele tanto el cinismo cuando les oigo hablar», ha insistido Ordóñez, que ha apuntado que, pese a que «no hemos tenido ningún tiempo mejor en nuestro país que cuando ETA ha dejado e matar», «quien ha pagado el precio de la paz que disfrutamos todos hemos sido las víctimas».

Preguntada por si cree que necesario que Bildu sea ilegalizado, medida que ha planteado la presidenta del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Consuelo Ordóñez lo ha calificado de «ejercicio de cinismo».

«Me parece un ejercicio de cinismo decir ahora que van a ilegalizar a Bildu cuando ellos legalizaron a Sortu, que es quien manda en Bildu. Los Otegi son los que mandan en Bildu. Ellos los legalizaron en junio de 2012. Luego UPyD planteó la ilegalización, votaron en contra y ahora me están diciendo esto... No los soporto. La clase política que tenemos en este país, salvo honrosas excepciones, no la soporto. Son todos unos cínicos y mentirosos».