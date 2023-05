El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistido este lunes en que, a estas alturas de la campaña se ha producido un fenómeno de «todos contra Collboni» por liderar, según él, las encuestas, en rueda de prensa.

«Sólo hace falta ver la conversación de la campaña. Ha habido, de repente, una intensificación de los ataques contra nuestra candidatura y contra mí mismo», ha opinado el alcaldable socialista.

Preguntado por si siente interpelado por los resultados de una encuesta de 'La Vanguardia', según la que un 66% de encuestados valoran 'mal' o 'muy mal' la gestión del Gobierno municipal, ha contestado: «Me siento interpelado cuando veo que vamos encabezando las encuestas».

Para Collboni, estos datos «indican estas ganas de cambio, ganas de pasar página», ha dicho, y ha interpretado que la gente quiere un nuevo liderazgo al frente del Ayuntamiento, en sus palabras.

Sobre la llegada de cruceristas a la ciudad, cree literalmente que hay que gobernar el modelo turístico y que las estancias sean lo más largas posibles, a la vez que aboga por reducir visitas «relámpago» que duran pocas horas.

Y a la pregunta para valorar una posible entrada de Vox en el consistorio, ha respondido: «Sobre la ultra derecha no diré nada porque yo creo que contra menos hablemos de la ultra derecha, mejor para la democracia. No me harán hacer especulaciones al respecto».

Ayudas al deporte

Después de centrar el fin de semana en anuncios de medidas a la formación y la emancipación de los jóvenes, Collboni ha prometido este lunes junto al concejal David Escudé (número 5) aumentar el presupuesto de las becas deportivas del Ayuntamiento para niños y jóvenes.

Ha concretado que pasará de 5 a 10 millones, con ingresos procedentes del tramo municipal de la tasa turística, y quiere aumentar de 14.000 a 40.000 los beneficiarios de las becas, que persiguen garantizar el acceso al deporte de niños y jóvenes de 5 a 25 años.

«Nos consideramos el partido del deporte», ha ensalzado el candidato, que ha reivindicado un alto nivel de práctica deportiva de Barcelona y el deporte de base como un factor de cohesión, de igualdad social y de igualdad de oportunidades.