Iriarte destaca "el compromiso con la paz" de EH Bildu pero no responde a si retirarán de listas a condenados de ETA

La candidata de EH Bildu a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha asegurado este lunes que el compromiso de EH Bildu «con la paz y la convivencia es absoluto», pero no ha respondido a si retirarán de las listas electorales a condenados de ETA con delitos de sangre, pese a admitir que entiende el dolor de las víctimas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iriarte ha dicho que ella siempre «ha dejado claro» que su compromiso con la paz y la convivencia «de este país es absoluto».

«Era absoluto antes de venir a EH Bildu, es absoluto en EH Bildu y es absoluto el de EH Bildu, y por eso estoy aquí», ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que la declaración del 18 de octubre de Aiete (en la que mostró su pesar por el «sufrimiento» causado a las víctimas de ETA y afirmó que nunca debió ocurrir) «es clara y nítida, y no tiene vuelta atrás».

Por ello, ante las exigencias de los socialistas para que hagan una apuesta ética para poder llegar a acuerdos, ha dicho que, «de la misma manera» que se ha llegado a «pactos en otros lugares», se puede seguir alcanzando acuerdos «en el futuro».

Preguntada por si entiende el dolor de las víctimas porque integren las listas de EH Bildu condenados por pertetencia o vinculación a ETA, ha dicho que sí, y ha explicado que ella se ha reunido, «tanto en público como en mi privado con las víctimas».

«Hay dos cosas que tengo muy claras, para empezar, que ellas piden que no las utilicemos y, en segundo lugar, siempre hago un esfuerzo ímprobo para acercarme y para empatizar con su dolor. Seguramente, no me acerco al dolor que puedan tener porque no he pasado por lo mismo, pero mi ejercicio de empatía es siempre sincero y siempre el máximo», ha indicado.

Cuestionada sobre si se han planteado retirar de las listas a los condenados con delitos de sangre, ha insistido en que la declaración de Aiete del 18 de octubre era la postura de EH Bildu «clara y nítida». «Creo que este camino no tiene vuelta a atrás y que la convivencia se construye construyendo, y yo tiendo la mano a todas las víctimas, a todas ellas, para seguir construyendo convivencia, desde lo que nos separa y nos une», ha subrayado.

Por ello, Maddalen Iriarte cree que EH Bildu «ha dado pasos y tiene que seguir dandolos». «Mi mano está tendida a todas las víctimas», ha reiterado.

Pactos

La candidata de EH Bildu ha ofrecido llegar a acuerdos postelectorales a todas las fuerzas que estén dispuestas «a hacer un programa con contenidos para los grandes retos que tiene este momento Gipuzkoa».

«Si los contenidos son válidos para mejorar la vida de la gente, tiendo mi mano a todos los partidos. EH Bildu es un partido de izquierdas, abertzale. Por lo tanto, podemos hacer pactos tanto con el PSE-EE y Podemos como con el PNV», ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que ha habido acuerdos de este tipo en «algunos ayuntamientos», en Navarra, en el Parlamento Vasco y en Madrid.

Preguntada por si se vería gobernando con el PNV, ha insistido en que

tendrían que ver cuáles son los contenidos del pacto.