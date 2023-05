El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo, en un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz, el voto de esa «gran mayoría» de vascos que desean la «reconciliación» y que se siente «avergonzados» por la decisión de EH Bildu de incluir a «verdugos» en sus listas para las elecciones del día 28, algo que considera una humillación" a las víctimas.

Feijóo ha intervenido en un acto del PP junto a la candidata a la Alcaldía de la capital alavesa, Ainhoa Domaica, y el presidente del Partido Popular vasco, Carlos Iturgaiz, quien ha calificado de «ignominia» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE «colegueen» --según ha dicho-- con la coalición soberanista.

"lo contrario a la reconciliación"

En su intervención, Feijóo se ha mostrado partidario de la «reconciliación». No obstante, ha denunciado que la decisión de EH Bildu de incluir en sus listas para las elecciones municipales y forales a 44 personas condenadas por pertenencia o colaboración con ETA «es exactamente lo contrario de la reconciliación».

«Es volver al pasado; es tocar lo que no debemos de tocar. Es una declaración en contra de la reconciliación», ha subrayado Feijóo, quien ha añadido que «los verdugos no pueden ser representantes políticos de las víctimas» y que «los sueldos de los verdugos no los pueden pagar las víctimas». Eso no es reconciliación, es una humillación; eso no es buscar unir a nadie, es volver a romper la sociedad", ha criticado.

El líder del PP se ha mostrado «convencido» de que «la gran mayoría del pueblo vasco está avergonzado» por la decisión adoptada por la coalición soberanista. «Por eso le pido el voto a la gran mayoría del pueblo vasco, a todos aquellos que quieren la reconciliación: votar que no; no a Bildu y no a sus socios», ha añadido.