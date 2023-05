Sanz ve "tomadura de pelo" que Sánchez anuncie obras contra la sequía el primer día de campaña y vengan "tarde y mal"

El vicesecretario de Coordinación Institucional del PP andaluz, Antonio Sanz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «tomar el pelo» a Andalucía con el anuncio de obras hidráulicas el primer día del inicio de la campaña electoral, tras cuatro años en los que «no ha hecho nada» para afrontar la sequía.

Así, lo ha acusado de «engañar a la ciudadanía», porque «ha tardado cuatro años y qué casualidad que tiene que ser el primer día de campaña cuando anuncia unas obras que vienen tarde y vienen mal», señalando que si esas obras hubieran empezado hace cuatro años «hoy ya estarían hechas» y entonces sí serían una respuesta a la sequía, pero «es una solución para dentro de varios años cuando se terminen las obras».

Cuestionado por los periodistas en rueda de prensa este domingo en Algeciras (Cádiz), Sanz ha recriminado al Gobierno de Sánchez que hace cuatro años que tiene 33 obras hidráulicas que son de su competencia «y no ha hecho ninguna, es que no tiene ninguna iniciada, no tiene ninguna ejecutándose; y ahora descubre la sequía el primer día de campaña».

«La gente no es tonta. La gente sabe cuándo un gobernante le está tomando el pelo y lo que está haciendo Sánchez es tomarle el pelo a los agricultores, a quienes por cierto no deja de atacar, no deja de dejar tirados y abandonados, y desde luego a Andalucía, porque tiene 33 obras que no ha ejecutado», ha incidido.

Por contra, el también consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, ha apuntado a que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno «sí está haciendo los deberes, lleva cuatro años actuando», en los que ha dicho que se han invertido 1.500 millones de euros y hay en marcha 465 obras hidráulicas para abastecimiento, depuración y restauración de cauces de río. De ellas, 255 --más de la mitad-- están ejecutadas, 92 están en ejecución y 118 en licitación o redacción, ha detallado.

Con estos datos ha respondido también al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, quien este fin de semana acusaba al Gobierno de Moreno de invertir más en publicidad que en infraestructuras hidráulicas, insistiendo en que «ya está bien de tomarle el pelo a la gente». Así, le ha afeado el «hablar de publicidad cuando se están ejecutando estas obras frente a cero».

En este sentido, Sanz ha recordado las recaudaciones que la Junta socialista hacía con el canon del agua y con las que «no hicieron ninguna obra»; mientras que desde el actual Gobierno andaluz «hemos recuperado todas las obras que estaban pendientes y el dinero recaudado y hemos ejecutado todas las obras del canon del agua, que por cierto este año hemos quitado porque la gente lo estaba pasando muy mal, con lo cual encima hemos actuado favorablemente», ha defendido.

A su juicio, «eso rinde cuenta de lo que significa el avance y el compromiso en materia de sequía frente a la tomadura de pelo constante y la inacción, los incumplimientos y la dejación de responsabilidades de Sánchez con el problema de la sequía en Andalucía», recordando asimismo los tres decretos de sequía llevados a cabo por la Junta y en los que ha invertido 300 millones de euros, frente a un decreto por nueve millones del Gobierno central, cuando éste la competencia del 67% del territorio en materia de obras hidráulicas en Andalucía. «Ya está bien de tomar el pelo cuando llegan las elecciones a los ciudadanos por parte del señor Sánchez», ha apostillado.

Actuaciones en cádiz

Pero el vicesecretario de Coordinación Institucional del PP-A, aprovechando su visita a Algeciras para acompañar al candidato 'popular' al 28M, ha abundado también en las actuaciones ejecutadas por el Gobierno de Moreno en la provincia de Cádiz: tres obras ejecutadas, 12 en ejecución y más de 20 en licitación o redacción.

Así, ha señalado que se ha ejecutado y puesto en servicio la EDAR de Bolonia y la mejora de la EDAR de Arcos de la Frontera. También se están ejecutando obras de depuración y colectores como la ampliación de la EDAR de Jerez y la nueva EDAR de Puerto Real por 25 millones de euros; mientras que el reto de obras de depuración declaradas de interés de la comunidad autónoma están «en marcha, con obras en licitación y proyectos o redactados o en licitación».

También ha aludido a la ejecución de la conducción de agua potable a la línea San Roque por un importe de 14 millones y, en proceso, la conducción norte de San Roque por valor de 16 millones. En licitación, ha añadido, está la obra de la fase 1 de la nueva conducción de abastecimiento del embalse de Guadalcacín hasta el partidor de la Peruela, con una inversión estimada de 23 millones de euros.

A ello ha sumado también la Tenemos en licitación la redacción del proyecto de mejora de la comarca de la Janda, en licitación y, por último, Sanz ha detallado que se están ejecutando actuaciones en mejoras de presa en Borno, Zahara, Guadalcacín, Guadalcanal, Almodóvar, Urone, Celemín, Arcos, entre otras, por valor de más de 40 millones de euros.